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الثلاثاء، 14-12-2021 01:23 م

ابوعاقولة : تعليق قرار فرض الرسوم الإضافية على البواخر بسبب التأخير

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الوكيل الإخباري - قال نقيب اصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله ابو عاقولة إن قرار تعليق فرض أي رسوم على إضافة على رسو البواخر التجارية في العقبة أسهم في رفع حمل ثقيل عن شركات التخليص. 

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وبين ابو عاقولة لـ " الوكيل الاخباري " أن القرار كان يجبر الشركات على دفع 35 دينار كرسوم تأخير عن كل حاوية 45 قدم محملة على الباخرة، موضحاً أن أقل باخرة تحمل ما لا يقل عن 200 حاوية. 


وأشار إلى أن تعليق القرار جاء لحين الوصول الى اتفاق مع النقابة و الملاحة و ميناء الحاويات و الاتفاق عليها بشكل كامل بحيث لا تشكل اي عبء أو رفع في الاسعار على المستهلك أو بضائع الترانزيت.


وكشف أن تأخير وصول البواخر لميناء العقبة الذي حصل جاء بسبب الإغلاقات التي سببها فيروس كورونا في العالم.

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