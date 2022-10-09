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الأحد، 09-10-2022 01:09 م

ابومرجوب: العديد من الشركات الخاصة خالفت قرار وزارة العمل بشأن عطلة المولد النبوي

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الوكيل الإخباري- قال رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خالد أبو مرجوب، إن منشآت اقتصادية عديدة خالفت قرار وزارة العمل بشأن عطلة المولد النبوي الشريف، وحرمت العاملين من بدل العمل الإضافي واعتبرت يوم العطلة يومَ اعتيادي. 

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وبين أبو مرجوب، لـ "الوكيل الإخباري"، أن توضيح وزارة العمل بشأن بلاغ العطلة أن تكون مأجورة للعاملين في مؤسسات القطاع الخاص ويستحقوا عنها اجراً اضافياً بواقع ( 150% ) من اجرهم المعتاد، ينسجم مع ما نص عليه قانون العمل، مؤكدا أن العديد من أصحاب العمل تجاوزوا على القانون وتعدوا على حقوق العمال. 


ودعا أبو مرجوب، جميع العاملين في القطاعات الاقتصادية ممن عملوا بالعطلة ولم يتم احتساب بدل عمل إضافي لهم، بضرورة التسجيل على منصة حماية وعدم القبول بالتجاوز على حقوقهم. 


وشدد أبو مرجوب، على ضرورة احترام حقوق العمال من قبل أصحاب العمل والمنشآت الاقتصادية، مشيرا إلى أن ذلك يؤثر على الإنتاجية وأداء العمال للمهام المطلوبة منهم.

 




 

 


 

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