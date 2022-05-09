ابو عاقولة : خط عمان الشام بيروت شهد نشاطاً كبيراً خلال العيد

الوكيل الإخباري - قال نقيب أصحاب شركات التخليص ضيف الله ابو عاقولة ، إن حركة شحن الترانزيت على خط (الأردن سوريا لبنان )كان نشطاً بشكل كبير خلال أيام عيد الفطر.



واضاف ابو عاقولة لـ " الوكيل الإخباري" أن الكثير من شاحنات البضائع دخلت المملكة باتجاه لبنان و سوريا، موضحاً أن الحركة استمرت حتى ثالث أيام العيد.



وأكد على أن حركة الشحن والتخليص كانت سهلة وسريعة دون أي عوائق.



يذكر ان مدير دائرة الجمارك أوعز بتسهيل حركة إدخال البضائع وانسيابيتها على المعابر والحدود لتتوفر بكل الاسواق.

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