اتاحة خدمة التوقيع الرقمي عبر تطبيق سند

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن إطلاق التحديث الجديد لتطبيق سند الحكومي بعد الانتهاء من إضافة بعض التحديثات والإضافات الجديدة من خلال تحديث النسخة الحالية عبر متاجر التطبيقات الثلاث (IOS / Android / Huawei) وذلك ضمن التحديثات الدورية التي تقوم بها الوزارة لتطبيق سند لغايات إضافة بعض الخدمات والميزات الجديدة للتطبيق.



وأشارت الوزارة لإمكانية توقيع الوثائق رقمياً من خلال النسخة الجديدة والتي تسمح للمواطن بتوقيع وثائق ومستندات وإعادة ارسالها مع إمكانية التحقق من التوقيع وصحة الوثيقة من قبل مستلمها بعد التوقيع وهذه المرحله الاولى وهي التوقيع الذاتي للوثائق و سيتم اتاحة الخدمة للشركات من خلال منصة توقيع رقمي خاصه وهي تحت الفحص حاليا، و تفعيلها للمعاملات الحكوميه التي تسمح بالتوقيع الرقمي والاليكتروني في المرحلة الاخيره.

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