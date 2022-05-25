الأربعاء 25-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

هيئة الاعتماد يقر استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات جامعية

الملك يصل قصر الحسينية لرعاية احتفالية عيد الاستقلال الـ 76

مأدبا تحتفل بعيد الاستقلال

الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا تحتفل بعيد الاستقلال

المكتبة الوطنية تنظم معرض صور في العقبة الجامعية

الحكومة : الإعلان عن قانون الاستثمار خلال أسبوعين

اتاحة خدمة التوقيع الرقمي عبر تطبيق سند

العقبة تحتفل بعيد الاستقلال

محاضرة حول طبيعة الفلسفة والعلم

مسيرة كرنفالية في المفرق ابتهاجا بعيد الاستقلال

الأربعاء، 25-05-2022 07:26 م

اتاحة خدمة التوقيع الرقمي عبر تطبيق سند

e


الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن إطلاق التحديث الجديد لتطبيق سند الحكومي بعد الانتهاء من إضافة بعض التحديثات والإضافات الجديدة من خلال تحديث النسخة الحالية عبر متاجر التطبيقات الثلاث (IOS / Android / Huawei)  وذلك ضمن التحديثات الدورية التي تقوم بها الوزارة لتطبيق سند لغايات إضافة بعض الخدمات والميزات الجديدة للتطبيق.
 
وأشارت الوزارة لإمكانية توقيع الوثائق رقمياً من خلال النسخة الجديدة والتي تسمح للمواطن بتوقيع وثائق ومستندات وإعادة ارسالها مع إمكانية التحقق من التوقيع وصحة الوثيقة من قبل مستلمها بعد التوقيع وهذه المرحله الاولى وهي التوقيع الذاتي للوثائق و سيتم اتاحة الخدمة للشركات من خلال منصة توقيع رقمي خاصه وهي تحت الفحص حاليا، و تفعيلها للمعاملات الحكوميه التي تسمح بالتوقيع الرقمي والاليكتروني في المرحلة الاخيره.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

الملك يصل قصر الحسينية لرعاية احتفالية عيد الاستقلال الـ 76

fff

مأدبا تحتفل بعيد الاستقلال

w

الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا تحتفل بعيد الاستقلال

5202222165129167774288

المكتبة الوطنية تنظم معرض صور في العقبة الجامعية

مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة : الإعلان عن قانون الاستثمار خلال أسبوعين

5202222191644446768906

العقبة تحتفل بعيد الاستقلال

أخبار متعلقة
وزارة المياه والري1

بدء أعمال اللقاء الثاني عشر لفريق خبراء المياه

f

الهناندة يلتقي وفداً قطرياً من مؤسسة صلتك

main_image6288ed9cbf71d

الحزن يخيم على الجامعة الهاشمية بعد وفاة الطالبة زين

5

الهناندة يلتقي عددًا من الرياديين بحاضنة اعمال ستارت والتكنولوجيا

420226125751423843066

الاقتصاد الرقمي تنهي حملتها الخيرية للعام السادس على التوالي

627a6e6338357

وزير التخطيط : الأردن أصدر 300 ألف تصريح عمل للاجئين السوريين منذ 2016