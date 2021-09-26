اتحاد الجامعات العربية يبحث مع الاردنية تعزيز العلاقات الاكاديمية

الوكيل الاخباري - بحث امين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة لدى لقائه اليوم رئيس الجامعة الاردنية الدكتور نذير عبيدات سبل تعزيز العلاقات العلمية والاكاديمية بين الطرفين ما يسهم في تطوير مستوى التعليم في الجامعات الاردنية والعربية، مما يعود بالفائدة على تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية بشكل عام .



وأوضح الدكتور سلامة خلال اللقاء الذي حضره المدير التنفيذي لشركة الهدف للتعليم الرقمي الدكتور معن قطامين، والمدير الفني للشركة الدكتور نضال داوود ، ومدير الاعلام والعلاقات العامة في الاتحاد وهيب كراجة أن العلاقة بين الاتحاد والجامعة الاردنية متميزة جداً وتاريخية.

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