الثلاثاء 12-10-2021
الوكيل الاخباري

شاهد الملك وأمير قطر في احد مطاعم الدوحة - فيديو

بلاغات عن عطل جديد ضرب تطبيق إنستغرام

لجنة الاوبئة : اعداد الاصابات تتزايد

بدء التنافس على مقاعد الطب وطب الأسنان للمعيدين

البوتاس العربية تحصل على جائزة أفضل منتج أردني في قطاع الصناعات الكيمائية والبلاستيكية

تخريج الفوج الثالث من المشاركين في المبادرة الوطنية لمكافحة كورونا

الشخانبة يتفقد مديرية شباب عجلون

اتحاد الجامعات العربية ينظم ورشة حول الاعداد للاعتماد الدولي للهندسة والتكنولوجيا

وفيات الثلاثاء 12-10-2021

مركز تنمية العيص يكرم عددا من المسنين

الثلاثاء، 12-10-2021 07:44 م

اتحاد الجامعات العربية ينظم ورشة حول الاعداد للاعتماد الدولي للهندسة والتكنولوجيا

w


الوكيل الاخباري - افتتح الأمين العام المساعد في اتحاد الجامعات العربية ومدير مجلس ضمان الجودة والاعتماد الدكتور عبد الرحيم الحنيطي ورشة العمل التي عقدت وجاهيا في مقر الأمانة العامة للاتحاد وافتراضيا للمشاركين من خارج الأردن بعنوان " كيفية التأهل للحصول على اعتماد الدولي للهندسة والتكنولوجيا ABET والتدريب على الزيارة الافتراضية"

وقال الحنيطي خلال الورشة التي حضرها أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة عن بعد والأمين العام المساعد الدكتور خميسي حميدي وجاهيا ان هذه التجربة الاولى التي يقعد الاتحاد ورشة بالنظام المدمج. 

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2a4247fed986afd6b70448fd410200e4

شاهد الملك وأمير قطر في احد مطاعم الدوحة - فيديو

920214192520718256150

لجنة الاوبئة : اعداد الاصابات تتزايد

10202111213216986506861

بدء التنافس على مقاعد الطب وطب الأسنان للمعيدين

10202110124253255592938

تخريج الفوج الثالث من المشاركين في المبادرة الوطنية لمكافحة كورونا

9202119195958695157840

الشخانبة يتفقد مديرية شباب عجلون

التنمية

مركز تنمية العيص يكرم عددا من المسنين

أخبار متعلقة
920213002050811957037

البلقاء التطبيقية الثانية محليا في تصنيف التايمز العالمي لحقل الهندسة

9202130174011742574917

ورشة تدريبية حول الإسعافات الأولية بالكرك

موحد

التعليم العالي لـ الوكيل : تخصصات طلبة فئة 'غير مقبول' غداً

التعليم العالي 2

طرح 554 تخصصا للقبول في الجامعات الرسمية هذا العام

1020212102935197000424

طالب حاصل على معدل 98.2 ولم يتم قبوله في الطب والتعليم العالي ترد

920212217250779707068

حقيقة عودة التعليم عن بعد في الجامعات عقب مهرجان جرش