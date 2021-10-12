اتحاد الجامعات العربية ينظم ورشة حول الاعداد للاعتماد الدولي للهندسة والتكنولوجيا

الوكيل الاخباري - افتتح الأمين العام المساعد في اتحاد الجامعات العربية ومدير مجلس ضمان الجودة والاعتماد الدكتور عبد الرحيم الحنيطي ورشة العمل التي عقدت وجاهيا في مقر الأمانة العامة للاتحاد وافتراضيا للمشاركين من خارج الأردن بعنوان " كيفية التأهل للحصول على اعتماد الدولي للهندسة والتكنولوجيا ABET والتدريب على الزيارة الافتراضية"



وقال الحنيطي خلال الورشة التي حضرها أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة عن بعد والأمين العام المساعد الدكتور خميسي حميدي وجاهيا ان هذه التجربة الاولى التي يقعد الاتحاد ورشة بالنظام المدمج.

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