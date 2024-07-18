اتحاد الجمعيات الخيرية بالعقبة يقيم مهرجان ولاء للقائد وانتماء للوطن

الوكيل الإخباري - رعى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية الدكتور عاطف عضيبات، بحضور رئيس مجلس مفوضي العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز وكبار موظفي السلطة، فعاليات مهرجان ولاء للقائد وانتماء للوطن وبازار خيري "العقبة تستاهل"، وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش.

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وأكد عضيبات، أن المملكة ومنذ تولي جلالته سلطاته الدستوريــة، شهدت نهضة وتطور في القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخدمات العامة والبنى التحتية والاتصالات والتكنولوجيا والتعليم.



وبين، أهمية التشاركية بين الاتحادات والتعاون في إقامة مثل هذه البازارات التي تسهم بتعزيز دور الجمعيات وتنمية المجتمع وتسويق منتجات الأسر الريفية والجمعيات الفاعلة والتعريف بأنشطتها والارتقاء بآليات العمل وتعزيز رسالة العمل الخيري والتطوعي والإنساني والتكافل الاجتماعي.



وأشاد عضيبات بتعاون السلطة ومساندتها للعمل التنموي والتطوعي والخيري والتعاوني والبيئي ودعم الأنشطة والبرامج التي تنفذها العديد من المؤسسات.



وأشار رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في العقبة علي الاحيوات إلى أن المهرجان الذي يقيمه الاتحاد سنويا يأتي تزامنا مع احتفالات المملكة بمناسبات وطنية غالية، مشيدا بدعم سلطة العقبة والاتحاد العام للجمعيات الخيرية وتنظيم الفعاليات والبرامج في مختلف محافظات المملكة لتعزيز رسالتها في خدمة العمل التطوعي والاجتماعي.



وافتتح عضيبات، معرض منتوجات الجمعيات من أكلات شعبية ومصنوعات ومشغولات يدوية ومنتجات تراثية.