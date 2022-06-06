اتحاد الجمعيات الخيرية يجري انتخاباته التكميلية لمحافظة العاصمة

الوكيل الاخباري - أجرت الهيئة العامة لاتحاد الجمعيات الخيرية لمحافظة العاصمة انتخاباتها التكميلية، بعد المصادقة على التقرير الإداري والمالي لعام 2021، خلال اجتماع الهيئة في مقر جمعية باب الواد، وبحضور مندوبين عن مديريتي تنمية غرب وشرق عمان.



ونجح في الانتخابات التكميلية 8 أشخاص من أصل 27 مرشحًا، وفق بيان عن الاتحاد اليوم الاثنين، والفائزين هم عبدالاله الحنيطي، وفواز جميل، وعرفات الدعجة، وميرفت العبادي، ومحمد عليان، ومحمد النمروطي، ومحمود المحسيري، ومحمد الجمل.

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