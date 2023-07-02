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الأحد، 02-07-2023 09:35 م

اتحاد الجمعيات يستنكر حرق نسخة من المصحف في السويد

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الوكيل الاخباري - أعرب الاتحاد العام للجمعيات الخيرية عن إدانته واستنكاره الشديدين لقيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف عند مسجد ستوكهولم المركزي في السويد بعد صلاة عيد الأضحى المبارك.

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وقال الاتحاد في بيان له إن هذه الأعمال البغيضة والمتكررة لا يمكن قبولها بأي مبررات وهي تحرض بوضوح على الكراهية والإقصاء والعنصرية مشيرا إلى أن جريمة حرق المصحف تتناقض مع مشاعر الاحترام بين الأديان وتمس مشاعر جميع المسلمين حول العالم.


وأكد أنه لا يمكن تبرير جريمة الاعتداء على القرآن الكريم بأي حال من الأحوال مبينا أن هذه الأفعال مخزية و تستفز مشاعر المسلمين حول العالم وتتنافى مع قيم احترام الآخر ومقدساته ويؤجج مشاعر الكراهية بين الشعوب .

 




 

 


 

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