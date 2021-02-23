اتحاد الدواجن: استقرار الاسعار محليا

الوكيل الاخباري - قال الاتحاد النوعي لمزارعي الدواجن انه على الرغم من ارتفاع اسعار الاعلاف وكلف التدفئة على المزارعين، الا ان اجراءات الحكومة من خلال تغيير السقوف السعرية بدجاج النتافات، وتوفير الحماية للمزارعين، وخاصة الصغار منهم، حافظت على استقرار الاسعار في السوق المحلي.

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وقال الاتحاد في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، ان الاجراءات الحكومية شملت استيراد اعلاف من مناشئ مختلفة، ورفع مطالبات القطاع بإعفاء ضرائب المبيعات على مدخلات الانتاج من أعلاف وغيرها.



واعلن الاتحاد عن استعداده للتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين، لعكس التغييرات الحاصلة على كلف الانتاج صعودا ونزولا على الاسعار النهائية للمستهلك، وذلك بعكس ارتفاع أسعار الاعلاف عالميا والصوص والمحروقات، بما يضمن مصلحة الجميع من مستهلكين ومنتجين.

واكد الاتحاد ان الدواجن المحلية متوفرة بكميات مناسبة خلال شهر رمضان المقبل، بمعادلة سعرية عادلة لجميع الاطراف، بما يحقق الاكتفاء الذاتي الوطني في مجال اللحوم البيضاء.



--(بترا)

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