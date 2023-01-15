اتحاد الدواجن يوضح أسباب ارتفاع اسعار بيض المائدة

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

كشف عضو اتحاد مربي الدواجن حسان أبو دقر أسباب ارتفاع أسعار بيض المائدة في الأردن.

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وقال أبو دقر لـ"الوكيل الإخباري"، إن الارتفاع محليا جاء بسبب ارتفاع كلف الأعلاف عالميا حيث تضاعفت مرتين على الأقل في عام 2022.



وأضاف أن هناك عدد كبير من منتجي بيض المائدة تعرضوا لخسائر في القطاع مما أدى إلى عزوفهم عن الإنتاج، إلى جانب برودة الطقس وانخفاض الإنتاجية إضافة إلى ارتفاع كلف المحروقات.



وأشار أبو دقر إلى أن هذه العوامل أدت لارتفاع كلفة إنتاج طبق البيض إلى (2.5-2.7) دينار/ طبق حسب طريقة التربية (أقفاص أو نظام أرضي)، وهو ما أدى إلى ارتفاعها في السوق المحلي حيث تباع بأسعار تتراوح بين 2.85-3.5 دينار/ طبق.

وبيّن أن طبق البيض يباع في الدول المجاورة بضعف الأسعار في الأردن.



وتوقع أبو دقر أن تتحسن الإنتاجية وتتوفر الكميات خلال النصف الثاني من شهر كانون الثاني الحالي.



وكان شكا عدد من المواطنين من ارتفاع أسعار بيض المائدة بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية في السوق المحلي.