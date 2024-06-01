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السبت، 01-06-2024 10:52 ص

اتحاد العمال: إنهاء قضية 450 عاملا في مستشفيات الصحة

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الوكيل الاخباري - تابع الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن قضية عمال الشركة المثالية للخدمات العامة، مع كل من وزارتي العمل والمالية، إلى جانب إدارة الشركة، بهدف إيجاد حل لقضية العمال، وذلك بتأخر صرف أجورهم لشهرين (نيسان، أيار).

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وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، السبت، إنّه جرى إنهاء مشكلة تأخر صرف رواتب العاملين في الشركة البالغ عددهم 450 عاملا، يعملون في مجال النظافة والخدمات، في مستشفيات وزارة الصحة في كل من السلط وإربد، حيث سيتقاضى العمال أجورهم الأحد.


وأضاف الفناطسة، أن الاتحاد دعا العاملين في الشركة إلى عدم تنفيذ اعتصام بهدف إعطاء الفرصة للمتابعة مع الجهات ذات العلاقة من أجل حماية حقوقهم.
وأوضح، أن عدم استلام العمال أجورهم، يعود للتأخير في صرف مستحقات الشركة من قبل وزارة الصحة، مشيرا إلى أنه، "جرى تواصل مباشر مع مساعد الأمين العام لوزارة المالية سالم القضاة، واستلمت الشركة جزء من المستحقات وقيمتها 250 ألف دينار بهدف تمكينها من دفع أجور العمال".


وتابع، "إدارة الشركة أبلغتنا أنها استلمت المستحقات من وزارة المالية، ويوم الأحد سيتم صرف رواتب العمال".


 




 

 


 

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