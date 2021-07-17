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السبت، 17-07-2021 10:18 ص

اتحاد العمال: المتغيرات الجديدة بالوضع الوبائي تتطلب الإلتزام بالسلامة العامة

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الوكيل الإخباري -  دعا الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، جميع العاملين في القطاعات العمالية والمنشآت الاقتصادية، إلى ضرورة الاهتمام بمتطلبات الصحة والسلامة المهنية ضمن بيئة العمل، والالتزام بإجراءات السلامة العامة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا حفاظا على صحة العاملين واستمرار عجلة الإنتاج.اضافة اعلان


جاء ذلك في بيان صحافي صادر عن الاتحاد اليوم، بيـن فيه أن المتغيرات الجديدة في الوضع الوبائي وظهور موجة جديدة تؤثر على المملكة، تتطلب من الوعي والحرص من العمال وأصحاب العمل على حد سواء، وعدم التراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية منعا لتحول أماكن العمل إلى بؤر لتفشي الوباء وزيادة معدل الإصابات، مؤكدا أهمية الإقبال على تلقي اللقاح بوصفه طوق النجاة للتخلص من الجائحة وآثارها الاقتصادية.

وأضاف، الحفاظ على سلامة العاملين من خطر الإصابة، وضمان استمرار العملية الانتاجية وعدم توقفها يحتاج إلى التزام تام بالإجراءات الاحترازية والوقائية. لافتا الانتباه إلى أن الوصول إلى مرحلة التعافي من الوباء وعدم وضع قيود على عمل القطاعات؛ يعتمد على التعايش مع الواقع والالتزام.

وطالب البيان، أصحاب العمل في القطاع الخاص بضرورة تأمين كافة مواد التعقيم وأدوات الحماية الوقائية واتخاذ تدابير وقائية من شأنها ضمان التباعد الاجتماعي بين العمال. داعيا إلى تفعيل لجان الصحة والسلامة المهنية وفق ما ورد في المادة 85 من قانون العمل.

 




 

 


 

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