اتحاد العمال: عدم الاستجابة لمطالب سائقي تطبيقات النقل يزيد النزاعات العمالية

الوكيل الإخباري - طالب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، مازن المعايطة، الجهات المعنية بضرورة الاستماع إلى مطالب السائقين العاملين على تطبيقات النقل الذكية ومناقشتها للخروج بتوافقات من شأنها حماية حقوق العاملين وعدم المساس بها، واللجوء إلى الحوار الاجتماعي لحل النزاعات التي تنشأ بين أصحاب العمل والعمال.

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وبيّن المعايطة، إن عدم بحث مطالب العاملين والاستجابة لها من قبل الشركات العاملة في القطاع، من شأنه أن يخلق مزيدا من النزاعات العمالية التي تؤثر سلبيا على استدامة العمل والخدمة التي تقدم للمواطنين، مشيرا إلى أن قطاع النقل والمواصلات من القطاعات الحيوية في ديمومة عجلة الإنتاج وخدمة القطاعات الاقتصادية الأخرى.



وأوضح، أن الإضرابات التي تجمع العمال وأصحاب العمل بوصفهم شركاء في استدامة العمل، لا تخدم الطرفين وتؤدي إلى خلق علاقة متوترة بينهما إلى جانب الإضرار بالمصلحة العامة والنشاط الاقتصادي .





