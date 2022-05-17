الثلاثاء 17-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

لا شبهة جنائية.. العثور على جثة شخص بمنزله في أبو نصير

ليبيا: مواجهات مسلحة بعد دخول حكومة باشاغا طرابلس

روسيا تقفز إلى المركز الرابع بين أكبر موردي النفط للهند

الخلايلة: تكلفة الحج هذا العام ستكون كما الأعوام الماضية وغرف 3 و 4 نجوم للحجاج الأردنيين

رسائل نصية بفواتير الكهرباء المدعومة على هواتف المشمولين

ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب محلياً اليوم

مدير السير: لا حملات على تظليل المركبات ونتعامل وفق القانون

قطر: معدل التضخم يقفز بنسبة 4.6 بالمائة الشهر الماضي

الغذاء والدواء تبحث مع هولندا الاعتراف بالمنتجات الغذائية الأردنية

استقرار أسعار الذهب بدعم من انخفاض الدولار

الثلاثاء، 17-05-2022 11:01 ص

اتحاد العمال: عدم الاستجابة لمطالب سائقي تطبيقات النقل يزيد النزاعات العمالية

main_image5d96902b609b6


الوكيل الإخباري - طالب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، مازن المعايطة، الجهات المعنية بضرورة الاستماع إلى مطالب السائقين العاملين على تطبيقات النقل الذكية ومناقشتها للخروج بتوافقات من شأنها حماية حقوق العاملين وعدم المساس بها، واللجوء إلى الحوار الاجتماعي لحل النزاعات التي تنشأ بين أصحاب العمل والعمال.

اضافة اعلان


وبيّن المعايطة، إن عدم بحث مطالب العاملين والاستجابة لها من قبل الشركات العاملة في القطاع، من شأنه أن يخلق مزيدا من النزاعات العمالية التي تؤثر سلبيا على استدامة العمل والخدمة التي تقدم للمواطنين، مشيرا إلى أن قطاع النقل والمواصلات من القطاعات الحيوية في ديمومة عجلة الإنتاج وخدمة القطاعات الاقتصادية الأخرى.


وأوضح، أن الإضرابات التي تجمع العمال وأصحاب العمل بوصفهم شركاء في استدامة العمل، لا تخدم الطرفين وتؤدي إلى خلق علاقة متوترة بينهما إلى جانب الإضرار بالمصلحة العامة والنشاط الاقتصادي .



 




 

 


 

إقرأ ايضا
IMG_2801

لا شبهة جنائية.. العثور على جثة شخص بمنزله في أبو نصير

50

كشف موقع وموعد معرض عمان الدولي للكتاب

ةة

اتحاد العمال: عدم الاستجابة لمطالب سائقي تطبيقات النقل يخلق مزيدا من النزاعات العمالية

62833bfec46a4

النابلسي: الاستراتيجية الوطنية للشباب لم تنفّذ

520221495933973857755

رسائل نصية بفواتير الكهرباء المدعومة على هواتف المشمولين

شرطة سير (3)

لا وفيات بحوادث السير خلال 24 ساعة

أخبار متعلقة
image

بعد قرار السعودية.. سيدات من الأردن ذهبن للعمرة دون محرم

كمم

صبيح المصري: متفائل بالفترة المقبلة ومستمرون بالإستثمار في الأردن

0L5A0349

الخصاونة: الأردن بعيد كل البعد عن الإفلاس

3_9

القطاع التجاري يهنئ الملك بمناسبة نجاح العملية الجراحية

Exhibits-1-1-scaled-872x600

تجديد اتفاقية التعاون بين التنمية الاجتماعية ومتحف الأطفال

1601079

دراسة: دور رعاية المسنين في الأردن تفتقر للكوادر المدربة