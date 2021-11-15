اتحاد العمال يشارك بمؤتمر اتحاد الموظفين في تركيا

الوكيل الاخباري - شارك رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، رئيس الاتحاد العربي للنقابات، مازن المعايطة في أعمال مؤتمر اتحاد الموظفين الحكوميين في تركيا.



وبحسب بيان صحافي صادر عن الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، اليوم الاثنين، فقد بحث المعايطة، خلال لقائه، عددا من رؤساء الاتحادات العمالية وكبرى النقابات في تركيا، عددا من القضايا التي تهم العمال، سيما المرتبطة بتداعيات جائحة كورونا وتأثيراتها على عجلة الإنتاج والحقوق العمالية.

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