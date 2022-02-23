اتحاد العمال يشارك بمؤتمر حول تأثير كورونا على عمل المرأة و سلاماتها

الوكيل الإخباري -شارك الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن في مؤتمر عقده مركز القدس للدراسات السياسية بالتعاون مع سفارة مملكة النرويج، بعنوان “نساء الأردن في ظلال الجائحة المركبة”: كيف أثرت كورونا على عمل الأردنيات وسلامتهن؟” برعاية وزير العمل نايف استيتية.

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وقدمت رئيسة لجان المرأة في الاتحاد، رنا أبو لوحة، كلمة خلال جلسة بالمؤتمر الذي عقد مؤخرا، تناولت "بيئة الأعمال في ظلال الجائحة"، أدارها النائب سليمان أبو يحيى، عضو لجنة العمل في مجلس النواب، وركزت على جهود الاتحاد في التعامل مع التحديات التي واجهت المرأة العاملة أثناء الجائحة، والعنف الذي تتعرض له.



وبينت أبو لوحة، أن لجنة المرأة عملت على تخصيص خط ساخن لاستقبال الشكاوى التي تردها من النساء من أجل التعامل مع شكاوى العنف والتحرش، مشيرة إلى أن "المرأة كانت الطرف الأضعف في معادلة كثير من الشركات والمؤسسات عند تسريحهم للعمالة".



ولفتت أبو لوحة إلى الاتفاقيات الجماعية التي توقعها النقابات العمالية وأهميتها في حفظ حقوق العاملين من كلا الجنسين، إلى جانب ضرورة توفير بيئة عمل لائقة للمرأة العاملة ودور ذلك في تعزيز المشاركة الاقتصادية لها.



هذا، وتضمن المؤتمر إعلان دراسة متخصصة لمركز القدس، تناولت آثار جائحة كورونا على عمل النساء وسلامتهن، أوضحت فقدان 5 % من العاملات في القطاع الخاص ممن استجبن لمسح الدراسة، لوظائفهن بسبب الجائحة، و17 % اضطررن لإغلاق أعمالهن الخاصة، في حين فقدت 5 % منهن السكن واضطررن للإقامة مع أحد أفراد الأسرة، و7 % اضطررن للانتقال الى سكن أرخص، وما يقارب الثلث صرفن مدخراتهن لتغطية ايجار السكن.