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الإثنين، 03-06-2024 11:19 ص

اتحاد العمال يشدد على الالتزام بمتطلبات السلامة خلال موجة الحر

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الوكيل الاخباري - شدد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، على ضرورة التزام أصحاب العمل في شتى المنشآت الاقتصادية، والبلديات وأمانة عمان، باشتراطات الصحة والسلامة المهنية وتوفير متطلباتها ضمن بيئة العمل، وضمان اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، خلال موجة الحر التي تشهدها المملكة. 

وأكد الاتحاد، في بيان اليوم الإثنين، ضرورة عدم تعرض العاملين لأشعة الشمس المباشرة أثناء أوقات الذروة، مطالبا أصحاب العمل، وإدارات المنشآت الاقتصادية بعدم تعريض سلامة العمال للخطر وتكليفهم بمهام وواجبات تلحق الضرر بهم خلال الارتفاع الذي نشهده بدرجات الحرارة. 

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وأضاف البيان، أن العديد من القطاعات العمالية، تؤدي أعمالها تحت أشعة الشمس المباشرة وفي الأماكن المفتوحة، كعمال الزراعة، والإنشاءات، والخدمات، وعمال الوطن وغيرهم؛ ما يتطلب اتخاذ إجراءات وتدابير ضمن بيئة العمل تحافظ على سلامة العمال وصحتهم، كالعمل بالتناوب، وتوفير ساعات للراحة، ومياه باردة للشرب، وأدوات السلامة المهنية كأغطية الرأس والمظلات.


ودعا الاتحاد، النقابات العمالية ولجانها النقابية في شتى النشاطات الاقتصادية ومواقع العمل، إلى التقيد بإرشادات مديرية السلامة والصحة المهنية في وزارة العمل، والالتزام بالتحذيرات الصادرة من دائرة الأرصاد الجوية، والجهات المعنية.
وذكر الاتحاد في البيان، أن توفير متطلبات السلامة والصحة المهنية ضمن بيئة العمل، أحد الحقوق العمالية التي كفلها قانون العمل، وتقع ضمن مسؤوليات أصحاب العمل وإدارات المنشآت الاقتصادية.


 




 

 


 

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