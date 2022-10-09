اتحاد المزارعين: 25 مليون دونم صالحة للزراعة والقمح أساسي للأمن الغذائي

الوكيل الإخباري - دعا مدير عام اتحاد المزارعين الأردنيين محمود العوران، المسؤولين عن القطاع الزراعي، التركيز في الوقت الحالي على زراعة المحاصيل الخاصة بالأمن الغذائي في ظل الظروف الحالية، خاصة من مادة القمح.

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وقال العوران خلال مداخلته على "إذاعة جيش إف إم" إن 25 مليون دونم صالحة للزراعة في الأردن يتوفر لها قاعدة بيانات، حيث لابد من تقسيمها وزراعتها بما تصلح من محاصيل الخضار أو الأشجار المثمرة، أو تلك التي تعطي القيمة المضافة، داعيا إلى توفير تشريعات خاصة بالأراضي في الأردن تعمل على الحفاظ عليها وتنظم كيفية استغلالها.



وأضاف أنه لابد من التركيز على زراعة المحاصيل التي تحقق الأمن الغذائي خاصة مادة القمح، حيث هناك أراضي تتوفر فيها المياه في الشمال (الرمثا) والجنوب في منطقة المدورة التي لابد من استثمارها في زراعة القمح.



وطالب العوران بضرورة تنفيذ رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني، من خلال اجتماع العاملين والمسؤولين عن القطاع الزراعي معاً، للخروج بآلية عمل مشتركة تحقق الأمن الغذائي ويكون الأردن فيها مركزاً إقليمياً للأمن الغذائي.



كما دعا العوران الجهات الرسمية إلى ضرورة توفير صهاريج المياه للمزارعين بأسعار رمزية حتى يتسنى لهم مواصلة زراعة أشجار الزيتون، وذلك نتيجة تراجع مياه الأمطار التي تعتمد عليها أشجار الزيتون خلال فصل الخريف، مشيرا إلى أن تراجع مياه الأمطار بالنسبة لأشجار الزيتون، يدفع بالمزارعين نحو استخدام الري التكميلي، الذي ليس بمقدرة المزارع نظرا لظروفه الاقتصادية الصعبة .





