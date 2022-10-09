الأحد 09-10-2022
الوكيل الاخباري

قرار مُرتقب حول ضريبة تصدير الخضار والفواكه

7 آلاف طالب وطالبة من ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية

اتحاد المزارعين: 25 مليون دونم صالحة للزراعة والقمح أساسي للأمن الغذائي

تشكيلات أكاديمية في جامعة الحسين بن طلال

الآفاق الخيرية توفر 71 منحة جامعية لأبناء الأسر المنتفعة من صندوق المعونة

بيان هام صادر عن وزارة الزراعة حول التحصين ضد مرض الحمى القلاعية

أغلى فاتورة طعام في الأردن عبر تطبيق طلبات .. تعرّف على قيمتها

بلعاوي يتوقع موجة كورونا جديدة في الأردن الشتاء المقبل

الجامعة الهاشمية: استقبال 5100 طالبا على برنامج التنافس

تقرير دولي: شروط اقراض صعبة وأوقات عصيبة تنتظر أسواق العالم الناشئة

الأحد، 09-10-2022 12:52 م

اتحاد المزارعين: 25 مليون دونم صالحة للزراعة والقمح أساسي للأمن الغذائي

صبي يقذف بأكوام قش في موسم حصاد القمح بمنطقة البقعة - (تصوير_ محمد ابو غوش)


الوكيل الإخباري - دعا مدير عام اتحاد المزارعين الأردنيين محمود العوران، المسؤولين عن القطاع الزراعي، التركيز في الوقت الحالي على زراعة المحاصيل الخاصة بالأمن الغذائي في ظل الظروف الحالية، خاصة من مادة القمح.

اضافة اعلان


وقال العوران خلال مداخلته على "إذاعة جيش إف إم" إن 25 مليون دونم صالحة للزراعة في الأردن يتوفر لها قاعدة بيانات، حيث لابد من تقسيمها وزراعتها بما تصلح من محاصيل الخضار أو الأشجار المثمرة، أو تلك التي تعطي القيمة المضافة، داعيا إلى توفير تشريعات خاصة بالأراضي في الأردن تعمل على الحفاظ عليها وتنظم كيفية استغلالها.


وأضاف أنه لابد من التركيز على زراعة المحاصيل التي تحقق الأمن الغذائي خاصة مادة القمح، حيث هناك أراضي تتوفر فيها المياه في الشمال (الرمثا) والجنوب في منطقة المدورة التي لابد من استثمارها في زراعة القمح.


وطالب العوران بضرورة تنفيذ رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني، من خلال اجتماع العاملين والمسؤولين عن القطاع الزراعي معاً، للخروج بآلية عمل مشتركة تحقق الأمن الغذائي ويكون الأردن فيها مركزاً إقليمياً للأمن الغذائي.


كما دعا العوران الجهات الرسمية إلى ضرورة توفير صهاريج المياه للمزارعين بأسعار رمزية حتى يتسنى لهم مواصلة زراعة أشجار الزيتون، وذلك نتيجة تراجع مياه الأمطار التي تعتمد عليها أشجار الزيتون خلال فصل الخريف، مشيرا إلى أن تراجع مياه الأمطار بالنسبة لأشجار الزيتون، يدفع بالمزارعين نحو استخدام الري التكميلي، الذي ليس بمقدرة المزارع نظرا لظروفه الاقتصادية الصعبة .



 




 

 


 

إقرأ ايضا
403651_6_1625657622

قرار مُرتقب حول ضريبة تصدير الخضار والفواكه

1020223134541576695119

7 آلاف طالب وطالبة من ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية

IMG_2802

1152 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

c527af4c-de0c-4817-b6a5-114322ea9f6a123

تشكيلات أكاديمية في جامعة الحسين بن طلال

صندوق المعونة الوطنية - Copy

الآفاق الخيرية توفر 71 منحة جامعية لأبناء الأسر المنتفعة من صندوق المعونة

fme4VUNW4EcVCqibzFf3nrg5V0EuihkOnd1onxqE

بيان هام صادر عن وزارة الزراعة حول التحصين ضد مرض الحمى القلاعية

أخبار متعلقة
6342657502385

لدعم الأمن الغذائي ومواجهة كورونا صندوق أوبك يقدم للأردن 170 مليون دولار

لللللل

مطالب بتفعيل نظام استعمال الأراضي في المملكة

main_image621c87ab98ecb

حماده: الأردن يمتلك مقومات ليصبح مركزا استراتيجيا للأمن الغذائي بالمنطقة

ببببب

تنظيف سد شعيب من الطمي والرسوبيات قبل موسم الشتاء - فيديو

web_7

العوران: الأمن الغذائي في ظل التغيّر المناخي يتطلّب بحثا علميا زراعيا معاصرا

633559085aaa3

الحكومة توقع اتفاقيتين مع البنك الإسلامي للتنمية لدعم الأمن الغذائي والسياحة