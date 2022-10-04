اتحاد شركات الأدوية يعقد لقاء مؤازرة لكتلة "إنجاز" ومرشحها " الأطرش" في انتخابات صناعة عمان والاردن

الوكيل الاخباري - تعهد مرشحو كتلة (إنجاز) الصناعية التي تخوض انتخابات غرفتي صناعة عمان والأردن الاستمرار في نهجها بالتمثيل الأقوى والأقرب للمحافظة على حقوق القطاع الصناعي بالمملكة والدفاع عن مصالحه والبناء على الانجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية.



وأكد مرشحو الكتلة خلال لقاء حاشد بتنظيم من اتحاد شركات الادوية لتأييد ومؤازرة كتلة (إنجاز) سعيها المتواصل للنهوض بتعزيز تنافسية القطاع وتوظيف الفرص من خلال استراتيجية شاملة تهدف لرفع عجلة التنمية الصناعية وتحسين بيئة الأعمال بواسطة خطط عمل ضمن المحاور الرئيسية المنسجمة مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادية للسنوات العشر المقبلة.



وتضم كتلة (انجاز) التي ترفع شعار "قوتنا في صناعتنا" فريقا متجانسا من الصناعيين الحريصين على الارتقاء بمكانة القطاع الصناعي وتوحيد مؤسساته، ويمزجون ما بين الخبرة والشباب.



وشدد مرشحو الكتلة على المضي قدماً للبناء على الإنجازات المتحققة خلال الاعوام الاربعة الماضية ومواصلة بذل كافة الجهود للارتقاء في العمل الصناعي وإيجاد السبل والآليات الممكنة لتقديم أفضل الخدمات للقطاع الصناعي بحيث يكون العمل على أساس التكليف وليس التشريف، حتّى نحقّق الأثر المطلوب.



وتضم كتلة (إنجاز) التي يترأسها المهندس فتحي الجغبير لانتخابات "صناعة عمان" كلا من: احمد الخضري ، سعد ياسين ، ديما السختيان، مأمون القطب، تميم قصراوي، فواز الشكعة ، عاهد الرجبي، مجدي الهشلمون.



كما تضم الكتلة مرشحين عن القطاعات الصناعية لمجلس ادارة غرفة صناعة الاردن وهم : محمد الجيطان قطاع الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية، محمد رباح قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية، المهندس عبدالوهاب الرواد عن قطاع التعدين، ظاهر الخطيب قطاع التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية، احمد ابوسبيت قطاع الصناعات الانشائية ، المهندس احمد البس قطاع الكمياوية ومستحضرات التجميل، المهندس ايهاب قادري قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، ظاهر خالد قطاع الصناعات الخشبية والأثاث، الدكتور فادي الأطرش قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية، علاء ابو خزنة قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية.



وقال مرشحو الكتلة أننا سنبقى صوت القطاع والمدافع عن مصالحه بتكاتف من الجميع لمواجهة التحديات التي قد تضعف من إمكانياته ودعمه للنهوض به للمستقبل الذي تطمح إليه في أردننا الغالي، مرتكزين في ذلك على الايمان المطلق بأن قوتنا في صناعتنا.





اضافة اعلان