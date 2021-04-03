اتحاد شركات التأمين يحذر من طريقة جديدة للاحتيال على المواطنين

الوكيل الاخباري - حذر الاتحاد الاردني لشركات التامين المواطنين من قيام البعض بالاحتيال من خلال الادعاء بأن مكتب التأمين الإلزامي الموجود داخل حرم مختلف مراكز الترخيص قد تم إغلاقه وأنهم هم الجهة المخولة بإصدار وثائق التأمين الإلزامي حيث يقومون بإصدار أنواع أخرى من وثائق التأمين غير التأمين الإلزامي واستيفاء مبالغ إضافية موهمين المواطنين بأن رسوم إصدار وثائق التأمين الإلزامي قد ارتفعت.

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واكد الاتحاد الأردني لشركات التأمين بانه هو الجهة الوحيدة التي تقدم خدمة التأمين الإلزامي بموجب أحكام القانون ونظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم ١٢ لسنة ٢٠١٠ والتعليمات الصادرة بموجبه .

واكد الاتحاد انه مستمر في تقديم خدمة التأمين الإلزامي في كافة مكاتبه المتواجدة داخل مراكز الترخيص ووفق الأسعار الرسمية والمحددة من الدولة والتي لم تتغير من عام ٢٠١٠، هذا ويكرس الاتحاد كافة الإمكانات لتقديم خدمة التأمين الإلزامي من خلال كادر مؤهل ومدرب لتقديم الخدمة للمواطن بجودة عالية.