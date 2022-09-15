اتحاد شركات التأمين يختتم اعمال برنامجه التدريبي العشرين

الوكيل الاخباري - اختتم الإتحاد الأردني لشركات التأمين اليوم الخميس، اعمال البرنامج التدريبي العشرين الذي نظمه بعنوان "تأمينات الحياة وبرامج التأمين المتداولة في سوق التأمين الأردني وآلـيـة التسعـيـر وتسوية تعـويـضاتهـا"، الذي استمر على مدار يومين وبواقع 12 ساعة تدريبية.



وبحسب بيان صحفي للاتحاد، هدف البرنامج التدريبي إلى تعريف المشاركين بتأمينات الحياة ووثائق تأمين الحياة المتداولة في المملكة وبرامج تأمينات الحياة مثل (تعليم الابناء، الجامعات وغيرها) وأسس الاكتتاب والتسعير في وثائق وبرامج تأمينات الحياة واستلام مطالبات التعويض في تأمينات الحياة والمستندات المطلوبة لانهاء ملف التعويض في مختلف وثائق تأمينات الحياة ووثائق التأمين الفردي والجماعي.

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