الخميس 15-09-2022
الوكيل الاخباري

افتتاح معرض الورشة الفنية التابعة لفعاليات مهرجان جرش

خرفان يدعو إلى وقف كافة أعمال بناء وترميم الوحدات السكنية بالمخيمات

ورشة بالأغوار الشمالية حول أهمية المشاركة في الأحزاب السياسية

وزير البيئة يلتقي وفدًا من المعهد الوطني للدراسات الأمنية في نيجيريا

الارصاد : كتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة

إربد: إختتام فعاليات الأيام الثقافية السعودية

حزب إرادة يعقد مؤتمرا صحفيا في الزرقاء

انخفاض جديد على أسعار الذهب في الاردن

الغرايبة يتفقد العملية التدريبية في معهدي الطفيلة

مهني المفرق يبحث مجالات التعاون مع منظمة بلومونت

الخميس، 15-09-2022 08:08 م

اتحاد شركات التأمين يختتم اعمال برنامجه التدريبي العشرين

820224204445811140568


الوكيل الاخباري - اختتم الإتحاد الأردني لشركات التأمين اليوم الخميس، اعمال البرنامج التدريبي العشرين الذي نظمه بعنوان "تأمينات الحياة وبرامج التأمين المتداولة في سوق التأمين الأردني وآلـيـة التسعـيـر وتسوية تعـويـضاتهـا"، الذي استمر على مدار يومين وبواقع 12 ساعة تدريبية.

وبحسب بيان صحفي للاتحاد، هدف البرنامج التدريبي إلى تعريف المشاركين بتأمينات الحياة ووثائق تأمين الحياة المتداولة في المملكة وبرامج تأمينات الحياة مثل (تعليم الابناء، الجامعات وغيرها) وأسس الاكتتاب والتسعير في وثائق وبرامج تأمينات الحياة واستلام مطالبات التعويض في تأمينات الحياة والمستندات المطلوبة لانهاء ملف التعويض في مختلف وثائق تأمينات الحياة ووثائق التأمين الفردي والجماعي.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
820222223353534349604

افتتاح معرض الورشة الفنية التابعة لفعاليات مهرجان جرش

www

خرفان يدعو إلى وقف كافة أعمال بناء وترميم الوحدات السكنية بالمخيمات

820222820347696672390

ورشة بالأغوار الشمالية حول أهمية المشاركة في الأحزاب السياسية

8202213173319987723719

وزير البيئة يلتقي وفدًا من المعهد الوطني للدراسات الأمنية في نيجيريا

920221120745498923963

إربد: إختتام فعاليات الأيام الثقافية السعودية

wwwwww

حزب إرادة يعقد مؤتمرا صحفيا في الزرقاء

أخبار متعلقة
920226145328420404294

الجامعة الأردنية والملحقية الثقافية العراقية تبحثان أوجه التعاون

a25747eb-خضار-وفواكه

أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

6202211192753673943995

المياه تعيد الضخ لمناطق وفق البرنامج المعلن - اسماء

2

إطلاق حملة دمنا واحد للتبرع بالدم

www

انطلاق معسكر التأهيل لسوق العمل والتدريب المهني