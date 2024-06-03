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الإثنين، 03-06-2024 11:15 م

اتحاد شركات التأمين يختتم برنامجا تدريبيا حول التأمين البحري

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الوكيل الإخباري - اختتمت في مقر الاتحاد الأردني لشركات التأمين أعمال برنامج تدريبي بعنوان: "التأمين البحري".

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وهدف البرنامج التدريبي إلى تعريف المشاركين بمبادئ وأنواع التأمين، وتطور التأمين البحري وأنواعه، والأخطار التي تتعرض لها البضائع أثناء النقل وكيفية تسويق التأمين البحري.


وتناول البرنامج كيفية تسويق التأمين البحري، والتجارة العالمية (الاستيراد والتصدير، أهم طرق التجارة العالمية، التأمين في التجارة الدولية)، ونقل البضائع وأنواع السفن، وتحليل وتقييم مخاطر النقل، المخاطر المرتبطة بأنواع مختلفة من البضائع، تقليل الخسائر وتراكم الأخطار، والتهديد الإلكتروني المتزايد للشحن البحري العالمي، وأزمة البحر الأحمر وانعكاساتها على التأمين البحري، وأمن البحر الأحمر والملاحة الدولية والعديد من المواضيع.

 




 

 


 

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