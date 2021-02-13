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السبت، 13-02-2021 05:40 م

اتحاد منتجي الأدوية يستنكر الاعتداء على أحد مصانع الادوية في ناعور

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الوكيل الاخباري - أكد الاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية على أهمية حماية استثمارات الشركات الوطنية والمحافظة على بيئة جاذبة للاستثمار في الأردن على ضوء التعدي الذي حصل مؤخراً من قبل أحد النواب على احدى شركات الأدوية في منطقة ناعور.
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ويطالب الاتحاد الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بمنع الممارسات التي تهدد الشركات والمصانع الوطنية والعاملين فيها لضمان عدم تكرار ما حدث ومعاقبة كل من تسول له نفسه تهديد أمن الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال والاستثمار في الأردن حماية لمقدرات الوطن ومؤسسات القطاع الخاص.
 
كما يهيب الاتحاد الأردني لمنتجي الادوية بمجلس النواب ان يتحمل مسؤولياته كسلطة تشريعية لحماية الصناعات الوطنية والقطاع الخاص من التجاوزات والحفاظ على البيئة الاستثمارية في الأردن.
 
ان الصناعات الدوائية والوطنية هي أحد اهم دعائم الاقتصاد الوطني كونها مشغل رئيس للعمالة الأردنية وتساهم في رفد الخزينة بالعملات الصعبة وسد العجز في الميزان التجاري، ناهيك عن دورها الأساسي في التصدي لمشكلتي الفقر والبطالة وضمان الاستقرار الاقتصادي في المملكة.
 
وشدد الاتحاد على ان التعامل بحزم مع مثل هذه الاعتداءات يعزز صورة الأردن كدولة مؤسسات وقانون ويساهم في جذب مزيد من الاستثمارات ويشجع على التوسع في الاستثمارات القائمة تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه.

 




 

 


 

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