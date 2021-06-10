اتحاد نقابات العمال يؤكد ضرورة تلقي القطاعات لقاح كورونا

الوكيل الإخباري - أكد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، ضرورة تسجيل العاملين في مختلف القطاعات العمالية والمنشآت الاقتصادية على منصة كورونا vaccine.jo، للحصول على المطعوم، محذرا في الوقت ذاته، من عدم الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية في مكان العمل.

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وقال رئيس الاتحاد مازن المعايطة، في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن طوق النجاة للخروج من الأزمة الراهنة، وعدم تعطيل عجلة الإنتاج في القطاعات العمالية، مرهون بتلقي العاملين لقاح كورونا، إلى جانب الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة المهنية ضمن بيئة العمل.



وأشار إلى أهمية ذلك في التخلص من التداعيات الاقتصادية الثقيلة التي فرضتها الجائحة على شريحة العمال، وتركت آثارا سلبية على منظومة الاقتصاد الوطني.



وأضاف، انه دعما للجهود الوطنية لمكافحة الوباء والقضاء عليه للوصول إلى مرحلة التعافي وعودة عجلة الاقتصاد في مختلف ميادين العمل وذلك ضمن خطة الفتح التدريجي التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا، فإن تلقي اللقاح واجب وطني على سائر العمال، سواء في القطاعات التي عادت إلى العمل، أو تلك المدرجة ضمن الخطة.



ودعا المعايطة، أصحاب العمل في مختلف المنشآت الاقتصادية إلى متابعة ما يتصل بهذا الشأن، مؤكدا أهمية مواصلة النقابات العمالية متابعة منتسبيها بضرورة تلقي اللقاح.



وأشار إلى أن مستوى إقبال العمال على تلقي لقاح كورونا في قطاعات الاقتصاد غير المنظم والتسجيل على المنصة، يشهد إقبالا ملحوظا لكنه دون المستوى المطلوب، مؤكدا أن المؤسسات المنظمة والشركات الكبيرة تولي مسألة اللقاح أهمية كبيرة، حيث جعلت التسجيل على المنصة وتلقيه شرطا للدوام.

