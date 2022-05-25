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الأربعاء، 25-05-2022 02:17 م

اتحاد نقابات العمال يستذكر انجازات ومكتسبات الاستقلال

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الوكيل الإخباري - قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة، إن الاستقلال مناسبة عزيزة على قلوب عمال الوطن كافة والذين يجددون في مختلف ميادينهم قيم الإنتماء للوطن ومعاني الولاء لقيادته الهاشمية الحكيمة والوقوف خلف راية الوطن.

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واشار المعايطة إلى أن النقابات العمالية ستبقى على الدوام في خندق الوطن وعنصر استقرار في علاقات العمل والنهوض بعجلة الإنتاج.


وأشار المعايطة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، الى أن الحركة النقابية والعمالية وهي تحتفل بعيد الاستقلال تستذكر ما تحقق من انجازات ومكتسبات على مدى العقود الماضية من عمر الوطن وتنظر إلى المستقبل بكل أمل وثقة لتحقيق المزيد من المنجزات في سبيل دعم الاقتصاد الوطني من خلال ترسيخ معايير العمل اللائق وتحسين بيئة العمل وتحقيق العدالة ضمن القطاعات التي تمثلها.

 

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من العمل لترسيخ معاني الاستقلال وحماية المكتسبات التي تحققت عبر مسيرة الاستقلال التي تواصل طريقها لنهضة الوطن والارتقاء به نحو التقدم والازدهار بقيادة جلالة الملك، مؤكدا أن الاتحاد سيواصل جهوده لما فيه الأفضل لعمال الوطن بوصفهم الركيزة الأساسية في منظومة الاقتصاد ورأس مال الوطن البشري.

 




 

 


 

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