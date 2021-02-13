اتفاقيات حكومية لتوفير فرص عمل للأردنيين

الوكيل الإخباري - وقع وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار معن القطامين السبت، في مقر الوزارة 7 اتفاقيات تشغيل مع عدد من مؤسسات وشركات القطاع الخاص.

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وقال القطامين: "إن هذه الاتفاقيات توفر 3025 فرصة عمل على مدار عام 2021، وستكون هذه الفرص في العديد من المجالات المختلفة حسب طبيعة الشركات والمؤسسات الموقعة لهذه الاتفاقيات".



وأضاف أن هذه الاتفاقيات تأتي من منطلق التشاركية الحقيقية بين وزارة العمل من خلال مديرية التشغيل المركزية فيها، والقطاع الخاص المولد الرئيسي لفرص العمل والأساس في تحقيق التنمية.



وأشار إلى أن فرص العمل التي تضمنتها هذه الاتفاقيات سيعلن عنها عبر المنصة الوطنية للتشغيل "سجّل" (www.sajjil.gov.jo).



وقالت الوزارة، إنها ستقوم بتقييم ومتابعة هذه الاتفاقيات بشكل دوري، والتنسيق مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بخصوص اشتراكات الذين سيلتحقون بفرص العمل الوارد ذكرها في الاتفاقيات.



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