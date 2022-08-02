الثلاثاء 02-08-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الصين تعقيبا على زيارة بيلوسي: النهاية لن تكون جيدة للأميركيين

تهنئة افاق عمر المحارمه

الأمير الحسن يرعى افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي تاريخ وآثار الأردن في جامعة اليرموك

البلقاء: ورشة عمل لتعزيز مهارات التعامل مع المياه والبيئة

اتفاقيات مع شباب للاستفادة من مشروع الاكشاك في السلط

مجلس الأمانة يصادق على مسودة تعليمات رخص المهن في المناطق السكنية

تهنئة الشاب سعد عبد الناصر شبانة

بيلوسي تصل العاصمة التايوانية

تخريج الدفعة الأولى من طلاب مختبر التصنيع الرقمي بالكرك

دعم وسائط النقل العام بـ 5 ملايين دينار لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات

الثلاثاء، 02-08-2022 06:26 م

اتفاقيات مع شباب للاستفادة من مشروع الاكشاك في السلط

w


الوكيل الاخباري - وقع مركز تطوير الأعمال، اليوم الثلاثاء، اتفاقيات مع عدد من الشباب المستفيدين من مشروع الأكشاك داخل الوسط التجاري في ساحة العين بمدينة السلط، بالتعاون مع بلدية السلط الكبرى ومنظمة اليونيسيف، وذلك ضمن مشروع عزم "الدعم الاقتصادي للمجتمعات الأكثر تضررا من جائحة كورونا للتشغيل الذاتي".

ويأتي توقيع الاتفاقيات بهدف المساهمة في إيجاد فرص تشغيل ذاتي للشباب في السلط من خلال إقامة مشاريع صغيرة مدرة للدخل تساهم في التخفيف من نسب البطالة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

الأمير الحسن يرعى افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي تاريخ وآثار الأردن في جامعة اليرموك

q

البلقاء: ورشة عمل لتعزيز مهارات التعامل مع المياه والبيئة

wwww

مجلس الأمانة يصادق على مسودة تعليمات رخص المهن في المناطق السكنية

820222103221266867994

تخريج الدفعة الأولى من طلاب مختبر التصنيع الرقمي بالكرك

حافلات لنقل الركاب في عمان - (الغد)

دعم وسائط النقل العام بـ 5 ملايين دينار لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات

وجيه عويس

عويس يقرر انهاء خدمات موظفين في التربية

أخبار متعلقة
855f733b-b39f-4446-bd88-ea421cac757b

العمل: البدء بتدريب الفوج الأول من الشباب في مصانع بالطفيلة والكرك

82455935_2607394469314063_392018574392164352_n (1)

سوق لعرض المنتجات اليدوية والمنزلية في السلط

212928120_103826128638054_5388906482693151623_n

دورات تدريبية تستهدف الشباب في قضاء أذرح

1659021429506 (1)

الفايز: تطوير وسط مدينة السلط مسؤولية مشتركة

مزارع3

90 %حجوزات مزارع السلط وجرش وعمان خلال عطلة نهاية الأسبوع

0L5A8949

مؤسسة الضمان الاجتماعي تلتقي المواطنين وجمهورها في إربد والسلط