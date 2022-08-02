اتفاقيات مع شباب للاستفادة من مشروع الاكشاك في السلط

الوكيل الاخباري - وقع مركز تطوير الأعمال، اليوم الثلاثاء، اتفاقيات مع عدد من الشباب المستفيدين من مشروع الأكشاك داخل الوسط التجاري في ساحة العين بمدينة السلط، بالتعاون مع بلدية السلط الكبرى ومنظمة اليونيسيف، وذلك ضمن مشروع عزم "الدعم الاقتصادي للمجتمعات الأكثر تضررا من جائحة كورونا للتشغيل الذاتي".



ويأتي توقيع الاتفاقيات بهدف المساهمة في إيجاد فرص تشغيل ذاتي للشباب في السلط من خلال إقامة مشاريع صغيرة مدرة للدخل تساهم في التخفيف من نسب البطالة.

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