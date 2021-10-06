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الأربعاء، 06-10-2021 05:20 م

اتفاقية إقراض بين إقليم البترا وصندوق التنمية لدعم مزودي الخدمات

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الوكيل الاخباري - وقعت سلطة اقليم البترا التنموي السياحي وصندوق التنمية والتشغيل، اليوم الأربعاء، اتفاقية اقراض غير مباشر بقيمة مليون دينار لدعم المشاريع السياحية في محمية البترا الأثرية المتعاقدة مع السلطة والتي تضررت من جائحة كورونا.

وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا الدكتور سليمان الفرجات، إنّ الاتفاقية جاءت لدعم مزودي الخدمات السياحية داخل المحمية المتعاقدة مع السلطة كمزود خدمات، بعد أنّ تأثروا بشكل كبير بتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه تم أيضا بحث سبل دعم صندوق التنمية للقطاعات السياحية الأخرى في البترا.

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