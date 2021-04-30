الجمعة 30-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الخارجية : اصابة 3 اردنيين في الهند بالسلالة الجديدة لكورونا ولا وفيات حتى اللحظة

نسبة فحوصات كورونا الايجابية اليوم تصل الى 8.03%

المملكة تسجل 35 وفاة و 1556 اصابة جديدة بكورونا

الدفاع المدني يتعامل مع 1963 حالة اسعافية خلال الـ 24 ساعة الماضية

شركس : نحن نواجه خيارين لا ثالث لهما

اتفاقية الشراكة الأردنية البريطانية تدخل حيز التنفيذ غدا السبت

وزارة الصحة تجيب عن اسئلة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

الحكومة : مدة صلاتي العشاء والتراويح 45 دقيقة

الملك يشارك في تشييع جثمان الأمير محمد بن طلال

توجيه من وزير الاوقاف لـ 3 فئات بعدم الذهاب الى صلاتي العشاء والتراويح اليوم

الجمعة، 30-04-2021 03:39 م

اتفاقية الشراكة الأردنية البريطانية تدخل حيز التنفيذ غدا السبت

shutterstock_jordan_uk_feb28


الوكيل الاخباري - قالت وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي، إن اتفاقية تأسيس الشراكة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم غد السبت الأول من أيار، وذلك بعد أن استكمل البلدان جميع إجراءات المصادقة الوطنية الواجبة.

اضافة اعلان

وأكدت علي على متانة العلاقات الاستراتيجية التاريخية التي تجمع بين الأردن والمملكة المتحدة والحرص على البناء عليها نحو آفاق أوسع من التعاون المشترك في مختلف المجالات، ولا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.


من جانبها رحبت السفيرة البريطانية لدى الأردن بريجيت بريند دخول اتفاقية الشراكة بين المملكة المتحدة والأردن حيز التنفيذ.

 

وأعربت عن تقديرها لوزيرة الصناعة والتجارة والتموين ولكل من شارك في هذا الإنجاز حيث ستتيح هذه الاتفاقية تعزيز التجارة الثنائية بشكل أكبر، مما يعود بالفائدة على الشركات وعلى فرص العمل في كلا البلدين.


وجاءت الاتفاقية حرصاً من حكومتي البلدين على توطيد العلاقات الراسخة بين البلدين واستدامة العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية وذلك بعد خروج المملكة المتحدة رسمياً من الاتحاد الأوروبي العام الجاري، حيث تمنح الاتفاقية معاملة تفضيلية من خلال الإعفاء من الرسوم الجمركية للبضائع المتبادلة بين البلدين على نحو يوازي المعاملة المعمول بها في إطار اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية.

 

المصدر - بترا 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
$R5AY7PN

الخارجية : اصابة 3 اردنيين في الهند بالسلالة الجديدة لكورونا ولا وفيات حتى اللحظة

$RXP0YGQ

نسبة فحوصات كورونا الايجابية اليوم تصل الى 8.03%

1020201392850303261155

المملكة تسجل 35 وفاة و 1556 اصابة جديدة بكورونا

4202127143421205090946

الدفاع المدني يتعامل مع 1963 حالة اسعافية خلال الـ 24 ساعة الماضية

72b4a77a-73ca-4298-b532-096dd8e13134

شركس : نحن نواجه خيارين لا ثالث لهما

وزارة الصحة 2)

وزارة الصحة تجيب عن اسئلة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

أخبار متعلقة
420217112334874662596

وزير الصحة لـ الوكيل : نحذر من انتكاسة جديدة و عودة اصابات كورونا للارتفاع بشكل كبير

TinTIQeuHBGIJnhLYTMPz61FLIRTTVe1ZmL08X9F

المفلح يوعز بتشكيل لجنة تحقيق بقضية تصوير منتفعين في احدى الجمعيات الخيرية

158-225410-66_1604d0a527ff68_700x400

وزير الداخلية لـ الوكيل : ممارسات الاجهزة الامنية واعية ولا تهاون في مخالفة أوامر الدفاع

420217112334874662596

وزير الصحة يكشف للوكيل استراتيجية جديدة لاعطاء لقاح كورونا ويوضح حول استرازينيكا

3202127111238737791852

وزير الزراعة : استيراد الدواجن الاسبوع القادم واسعار الخضار ستنخفض قريباً

الخلايلة

الخلايلة : على الجميع الالتزام في شهر رمضان