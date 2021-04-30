اتفاقية الشراكة الأردنية البريطانية تدخل حيز التنفيذ غدا السبت

الوكيل الاخباري - قالت وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي، إن اتفاقية تأسيس الشراكة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم غد السبت الأول من أيار، وذلك بعد أن استكمل البلدان جميع إجراءات المصادقة الوطنية الواجبة.

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وأكدت علي على متانة العلاقات الاستراتيجية التاريخية التي تجمع بين الأردن والمملكة المتحدة والحرص على البناء عليها نحو آفاق أوسع من التعاون المشترك في مختلف المجالات، ولا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.



من جانبها رحبت السفيرة البريطانية لدى الأردن بريجيت بريند دخول اتفاقية الشراكة بين المملكة المتحدة والأردن حيز التنفيذ.

وأعربت عن تقديرها لوزيرة الصناعة والتجارة والتموين ولكل من شارك في هذا الإنجاز حيث ستتيح هذه الاتفاقية تعزيز التجارة الثنائية بشكل أكبر، مما يعود بالفائدة على الشركات وعلى فرص العمل في كلا البلدين.



وجاءت الاتفاقية حرصاً من حكومتي البلدين على توطيد العلاقات الراسخة بين البلدين واستدامة العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية وذلك بعد خروج المملكة المتحدة رسمياً من الاتحاد الأوروبي العام الجاري، حيث تمنح الاتفاقية معاملة تفضيلية من خلال الإعفاء من الرسوم الجمركية للبضائع المتبادلة بين البلدين على نحو يوازي المعاملة المعمول بها في إطار اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية.

المصدر - بترا