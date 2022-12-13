اتفاقية بين الأردنية وجمعية المتحف الوطني للأطفال

الوكيل الاخباري - وقعت الجامعة الأردنية، اليوم الثلاثاء، ممثلة بمركز تنمية وخدمة المجتمع، اتفاقية تعاون مع جمعية المتحف الوطني للأطفال، إحدى مؤسسات جلالة الملكة رانيا العبد الله التعليمية، في مجال خدمة المجتمع.



ووقع الاتفاقية نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات الإنسانية الدكتور سلامة النعيمات والمديرة العامّة للجمعية سوسن الدلق.



وتهدف الاتفاقية إلى إتاحة الفرص لتطوير مفهوم التطوع لدى مجتمع الجامعة وتدريبه ورفع قدراته وتنمية مهاراته والاستفادة من طاقاته في مجالات خدمة المجتمع.

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