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الخميس، 17-02-2022 01:36 م

اتفاقية بين الأعلى لذوي الإعاقة ومعهد العناية بصحة الأسرة

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الوكيل الإخباري - وقع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و معهد العناية بصحة الأسرة التابع لمؤسسة الملك الحسين اليوم الخميس، اتفاقية تهدف إلى تفويض المعهد بإدارة عملية التقييم والتشخيص للأشخاص ذوي الإعاقة الراغبين بالحصول على البطاقة التعريفية.

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ووقع الاتفاقية عن المجلس رئيسه سمو الأمير مرعد بن رعد وعن مؤسسة الملك الحسين، المديرة التنفيذية هنا شاهين ومدير المعهد الدكتور ابراهيم عقل.


وأكد سمو الأمير مرعد، خلال حفل التوقيع، أهمية المذكرة لضمان توحيد إجراءات التشخيص وتطويرها في المملكة وتسهيل الوصول إلى الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة والحصول عليها، حيث ستبدأ البطاقة بعد انتهاء المرحلة التجريبية بالحلول تدريجياً محل التقارير الطبية اللازمة للحصول على حزمة الخدمات المتخصصة والخاصة المقررة بموجب أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتشريعات الأخرى ذات الصلة.

 

وأكد سموه أن البطاقة ستساهم في تأسيس، ولأول مرة، قاعدة بيانات ومعلومات وطنية موثوقة عن الأشخاص ذوي الإعاقة، ما يساهم في عمليات التخطيط الجيد وتصميم البرامج والخدمات على نحو فعال، مشيراً إلى أن إضافة بيانات التشخيص على قاعدة بيانات البطاقة الشخصية الذكية من خلال الرابط الإلكتروني بين المجلس ودائرة الأحوال المدنية والجوازات والاطلاع على تقرير التشخيص من قبل مقدم الخدمة بواسطة القارئات دون أن تظهر المعلومات الطبية للشخص على سطح البطاقة نفسها؛ هي ممارسة نموذجية تكفل توحيد البيانات وتحافظ على خصوصية الشخص.


بدوره، بين عقل أهمية الشراكة مع المجلس ضمن أطر متعددة من أبرزها مسألة البطاقة التعريفية التي تعد ممارسة نموذجية يسعد المعهد أن يكون أحد العاملين على تنفيذها وإنجاحها.


وأشار إلى أن المعهد سيبذل قصارى جهده خلال المرحلة التجريبية وما يليها لتلبية تطلعات المجلس والأشخاص ذوي الإعاقة لعملية تشخيص شاملة ودقيقة وموثوقة تحقق الوصول للخدمات بسهولة ويسر.

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