اتفاقية بين الحسين للسرطان والمنظمة الأوروبية لأبحاث وعلاج السرطان

الوكيل الاخباري - أعلن مركز الحسين للسرطان، اليوم الخميس، عن توقيع اتفاقية تعاون مع المنظمة الأوروبية لأبحاث وعلاج السرطان (EORTC)، بهدف تطوير الأبحاث الانتقالية والسريرية في منطقة الشرق الأوسط.



وأكدت سّمو الأميرة دينا مرعد، الرئيسة الفخرية للمنظمة الأوروبية لأبحاث وعلاج السرطان ولصندوق الدعم لأبحاث السرطان (ECRF)، أهمية توقيع الاتفاقية، باعتبارها تجسد اهتمام منظمة (EORTC) وحرصها على رسالتها المتمثلة في تحسين فرص النجاة، ونوعية الحياة لجميع مرضى السرطان في العالم.

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