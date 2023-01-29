اتفاقية بين الفاو والعلمية الملكية لتحسين استخدام الأراضي في الشمال

الوكيل الإخباري - وقعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) اتفاقية شراكة مع الجمعية العلمية الملكية لتنفيذ مشروع يهدف الى تحقيق حيادية الأراضي المتدهورة في محافظات الشمال.

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وتهدف الاتفاقية، بحسب بيان صادر عن الجمعية العلمية اليوم الأحد، الى اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأراضي وإدارتها بشكل مستدام واستعادة المناطق المتدهورة، ويساعد في التخطيط المستدام لاستخدامات الأراضي المختلفة والمحافظة على موارد الأراضي المنتجة وزيادة مساحتها وتحسين إنتاجيتها لمواجهة الطلب المتزايد على الغذاء بما يتماشى وأهداف التنمية المستدامة الوطنية.



ووقع الاتفاقية، عن الجمعية، نائب رئيسها المهندس رأفت عاصي، وعن منظمة (الفاو) ممثلها في الأردن المهندس نبيل عساف.



وقالت الجمعية، إن المشروع الممول كمنحة من مرفق البيئة العالمي عبر الفاو سيتم تنفيذه من قبلها والمنظمة بالتشاور مع وزارات التخطيط والزراعة والبيئة، يهدف الى دعم الجهود الوطنية في تحقيق حيادية الأراضي المتدهورة من خلال إدارة الغابات وإعادة تأهيلها وتحسين إنتاجية المراعي والأراضي الجرداء في محافظات الشمال كمرحلة أولى.



واضافت، ان المشروع يهدف ايضا إلى جعل الزراعة الحرجية أكثر إنتاجية واستدامة إضافة إلى تحسين عملية توفير السلع والخدمات التي يمكن الحصول عليها من الزراعة الحرجية، مؤكدة أن المشروع يسعى إلى تطبيق تدخلات تهدف إلى التأقلم مع التغير المناخي ومواجهة التدهور البيئي ووضع سياسات واستراتيجيات وبرامج استثمارية لدعم الزراعة المستدامة والحرجية.



وحدد المشروع 4 مراحل للتنفيذ، ستتركز المرحلة الأولى على تحديد مؤشرات الحيادية في تدهور الأراضي، وفي الثانية سيتم إنشاء آلية عملية لتحقيق الحيادية من خلال مراقبة قرارات استخدام الأراضي التي تؤثر على الحيادية وتقدير آثارها التراكمية المحتملة.



أما المرحلة الثالثة، فتتمثل بتنفيذ مبادرات لتحقيق الحيادية في تدهور الأراضي من خلال بعض التدخلات العملية التي تعزز من إنتاجية النظم البيئية في المناطق المستهدفة وتحد من تدهور الأراضي وستشمل هذه التدخلات الحصاد المائي وزراعة الأشجار الحرجية وإدخال تقنيات الزراعة المستدامة وغيرها.