اتفاقية بين زها الثقافي وبلدية الكرك لادارة فرعها

الوكيل الإخباري- وقعت أمس المديرة التنفيذية لمركز زها الثقافي رانيه صبيح ورئيس بلدية الكرك محمد المعايطة اتفاقية بهدف إدارة وتشغيل فرع زها في محافظة الكرك .



وتأتي هذه الإتفاقية ضمن إطار المبادرات الملكية السامية التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بإنشاء مراكز زها الثقافية في جميع محافظات المملكة بهدف نشر الوعي الثقافي بين أفراد المجتمع ورفع مستوى التنمية الثقافية والإجتماعية ودعم الابداع وتوفير فرص عمل للاردنيين من خلال فروع مركز زها في مختلف أنحاء المملكة .



وأكدت صبيح أن إنشاء المركز يهدف إلى نشر الوعي الثقافي بين أفراد المجتمع ورفع مستوى التنمية الثقافية والاجتماعية ودعم الابداع بالتعاون مع الجهات المختصة من خلال تعزيز وتنمية الحس بالمسؤولية المجتمعية وتشجيع العمل التطوعي .



وأضافت أن المركز يسعى إلى تحفيز الطاقات وتمكينها ، ودعم ريادة الاعمال والإبداع في مختلف المجالات ومنها التكنولوجي ،الثقافي ،الفني ،والتربوي في المجتمع وتعزيز قيم التآخي والتعاون والتسامح بين افراد المجتمع بما يخدم تكامل الثقافات و تنوعها .



ومن ناحيته أشاد المعايطة بدور مركز زها الثقافي في تقديم خدمات مميزة ترقى بنمو وإدراك الاطفال واليافعين بكافة الأساليب الترفيهية والتثقيفية والتعليمية وتنمية المواهب والإبداعات بالاضافة إلى دوره في تمكين المراة والشباب اقتصادياً ومعرفياً وتحسين أوضاعهم .



وسيتم بموجب الاتفاقية إدارة وتشغيل البرامج التدريبية والانشطة والفعاليات المقدمة في فرع مركز زها الثقافي الكرك والموجهة للأطفال واليافعين من عمر ( 3 ) أعوام ولغاية عمر ( 18 ) عام ، إلى جانب سيدات المجتمع المحلي وذلك بما يحقق تقديم الخدمة لكافة أبناء المجتمع .

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وسيكون فرع مركز زها الكرك عبارة عن مركز نموذجي للأطفال في محافظة الكرك ، حيث تم انشاء مباني داخلية و ملعب ومرافق خارجية وتزويدها بمناطق العاب بحيث يحتوي على قاعة تدريب , قاعة كراميش للاطفال من (3-6) سنوات ,قاعة تفكير ابداعي , ملعب , مناطق العاب و تنزه ، قاعة فعاليات ، قاعة حاسوب , مبنى للموظفين ومرافق صحية .