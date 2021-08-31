اتفاقية بين نادي إبداع الكرك وصندوق الحسين للتفوق لتمويل مشروع جيل مبكر3

الوكيل الاخباري - وقع نادي الإبداع في الكرك، اليوم الثلاثاء، مع صندوق الحسين للتفوق والإبداع في البنك المركزي، اتفاقية لتمويل مشروع "جيل مبتكر 3"، والذي ينفذه النادي لخدمة قطاع الشباب بالمحافظة.



وقال الرئيس التنفيذي للنادي، المهندس حسام الطراونة، خلال توقيع الاتفاقية بحضور محافظ البنك المركزي زياد فريز، ومدير الصندوق الدكتور علي ياغي، إن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز مهارات التفكير الناقد والابتكار لدى الأطفال واليافعين من عمر 9 إلى 17 عاما في محافظه الكرك.

اضافة اعلان