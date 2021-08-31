الثلاثاء 31-08-2021
الوكيل الاخباري

الأردن: أمن السعودية من أمننا

فيديو - مذيع أردني كفيف يقرأ موجز الأخبار

وزير الثقافة يرعى حفل اختتام فعاليات مخيم ضانا الإبداعي السادس

اتفاقية بين نادي إبداع الكرك وصندوق الحسين للتفوق لتمويل مشروع جيل مبكر3

حرتوقة ينهي اعماله في هيئة الاستثمار

خطة سياحية متكاملة لجذب السياحة الداخلية والخارجية للعقبة

تحذيرات من الارصاد الجوية بشأن طقس الاربعاء

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الجريري والحميمات

محافظ عجلون يؤكد أهمية تقديم الخدمات الفضلى للمواطنين

لبنان على مشارف أزمة خبز

الثلاثاء، 31-08-2021 06:46 م

اتفاقية بين نادي إبداع الكرك وصندوق الحسين للتفوق لتمويل مشروع جيل مبكر3

8202122232120950823703


الوكيل الاخباري - وقع نادي الإبداع في الكرك، اليوم الثلاثاء، مع صندوق الحسين للتفوق والإبداع في البنك المركزي، اتفاقية لتمويل مشروع "جيل مبتكر 3"، والذي ينفذه النادي لخدمة قطاع الشباب بالمحافظة.

وقال الرئيس التنفيذي للنادي، المهندس حسام الطراونة، خلال توقيع الاتفاقية بحضور محافظ البنك المركزي زياد فريز، ومدير الصندوق الدكتور علي ياغي، إن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز مهارات التفكير الناقد والابتكار لدى الأطفال واليافعين من عمر 9 إلى 17 عاما في محافظه الكرك.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
دار رئاسة الوزراء في عمان- %28أرشيفية%29

الأردن: أمن السعودية من أمننا

ربا

فيديو - مذيع أردني كفيف يقرأ موجز الأخبار

820217122047304661537

وزير الثقافة يرعى حفل اختتام فعاليات مخيم ضانا الإبداعي السادس

d

حرتوقة ينهي اعماله في هيئة الاستثمار

العقبة 2

خطة سياحية متكاملة لجذب السياحة الداخلية والخارجية للعقبة

820213017584740496526

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الجريري والحميمات

أخبار متعلقة
وزارة الزراعة

الزراعة : لا مواد سامة في الأغنام النافقة في الكرك

8202126132053628954370

ضبط اعتداءين على المياه في السلط والكرك

a

دورة حول الإعلام الرقمي لتنمية مهارات التواصل الاجتماعي بالكرك

f

اختتام فعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء في عدد من المحافظات

820212119651872091620

الطفيلة: حوارية حول تعزيز مشاركة الشباب في صنع القرار

كهرباء

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك غداً