اتفاقية بين وزارة التخطيط والاسكوا لتقديم الدعم الفني لدائرة الاحصاءات العامة

الوكيل الإخباري- وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة اليوم الخميس، مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) رولا دشتي، اتفاقية لتقديم الدعم الفني لدائرة الاحصاءات العامة تهدف الى تطوير آليات ومنهجيات الحسابات القومية في الأردن.



وبحسب بيان للوزارة، قال الشريدة خلال حفل التوقيع الذي حضره مدير عام دائرة الإحصاءات العامة شاهر الشوابكة، إن الاتفاقيةتتضمن مساهمة الاسكوا بتقديم الدعم الفني لتنفيذ المشروع الوطني "دعم نظام تجميع إحصاءات الحسابات القومية في دائرة الإحصاءات العامة في الأردن".

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كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الحكومة والإسكوا لبناء القدرات لإنشاء نظام مستدام للحسابات القومية في الأردن، يضمن استمرارية إصدار الإحصاءات وفق المنهجيات والمبادئ التوجيهية الدولية وأفضل الممارسات، وتلبية الاستخدامات الداخلية والخارجية للبيانات من قبل صانعي السياسات، ويعزز قابليتها للمقارنة.