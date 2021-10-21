الخميس 21-10-2021
الوكيل الاخباري

إنذار 19 عيادة لمخالفتها شروط فرز النفايات الطبية

وزير الاوقاف : الديوان الملكي يوزع دعما نقدياً لبناء وحدات سكنية

وزير الأوقاف يرعى الملتقى الخيري في الأغوار الجنوبية

زيادة مقاعد المعيدين في الطب وطب الأسنان

حادث سير مروع في إربد

فرنسا.. عاصفة قوية تؤدي إلى انقطاع الكهرباء عن 250 ألف منزل

بلعاوي لـ الوكيل المتحور الجديد من كورونا ليس خطرا

لجنة الأوبئة لـ الوكيل: مطاعيم كورونا ستبقى مجانية

1.6 مليار دينار حجم حوالات الأردنيين في الخارج خلال 8 أشهر

وزير الداخلية: نسعى كأجهزة ‏حكومية أن يمتاز تعاملنا مع فصل الشتاء بجاهزية عالية

الخميس، 21-10-2021 11:33 ص

اتفاقية بين وزارة التخطيط والاسكوا لتقديم الدعم الفني لدائرة الاحصاءات العامة

WhatsApp-Image-2021-10-21-at-9.39.23-AM


الوكيل الإخباري- وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة اليوم الخميس، مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) رولا دشتي، اتفاقية لتقديم الدعم الفني لدائرة الاحصاءات العامة تهدف الى تطوير آليات ومنهجيات الحسابات القومية في الأردن.

وبحسب بيان للوزارة، قال الشريدة خلال حفل التوقيع الذي حضره مدير عام دائرة الإحصاءات العامة شاهر الشوابكة، إن الاتفاقيةتتضمن مساهمة الاسكوا بتقديم الدعم الفني لتنفيذ المشروع الوطني "دعم نظام تجميع إحصاءات الحسابات القومية في دائرة الإحصاءات العامة في الأردن".

 

اضافة اعلان


كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الحكومة والإسكوا لبناء القدرات لإنشاء نظام مستدام للحسابات القومية في الأردن، يضمن استمرارية إصدار الإحصاءات وفق المنهجيات والمبادئ التوجيهية الدولية وأفضل الممارسات، وتلبية الاستخدامات الداخلية والخارجية للبيانات من قبل صانعي السياسات، ويعزز قابليتها للمقارنة.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
مخالفة

إنذار 19 عيادة لمخالفتها شروط فرز النفايات الطبية

102021722339442021581

وزير الاوقاف : الديوان الملكي يوزع دعما نقدياً لبناء وحدات سكنية

920213017244279793335

وزير الأوقاف يرعى الملتقى الخيري في الأغوار الجنوبية

10202121114510487509478 (1)

زيادة مقاعد المعيدين في الطب وطب الأسنان

كورونا

بلعاوي لـ الوكيل المتحور الجديد من كورونا ليس خطرا

الوكيل لقاح

لجنة الأوبئة لـ الوكيل: مطاعيم كورونا ستبقى مجانية

أخبار متعلقة
720211013049980098298

تنويه هام من السفير العراقي في الأردن

image

الأردن الثالث عربيا بعدد إصابات فيروس كورونا

9202124105352591643701

الاوبئة : الاكتظاظ في مهرجان جرش مرفوض

وزارة الصحة

اعطاء 6.886546 مليون جرعة من اللقاح في الاردن

كورونا 6

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم