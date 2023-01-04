اتفاقية تدريب وتوظيف بين فندق القوات المسلحة وجامعة اليرموك

الوكيل الاخباري - جرى، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية تعاون بين فندق القوات المسلحة الأردنية وجامعة اليرموك، وذلك في مجال التدريب والتوظيف لطلبة كلية السياحة والفنادق.



وتهدف الاتفاقية التي وقعها عن القوات المسلحة مدير عام الفندق العقيد الركن مراد بني عامر وعن الجامعة رئيسها الدكتور إسلام مساد، إلى تدريب وتأهيل وتشغيل طلبة قسم الإدارة الفندقية بكلية السياحة والفنادق بجامعة اليرموك، في فندق القوات المسلحة الأردنية المصنف ضمن فئة الخمسة نجوم، لمدة أربعة أشهر خلال الفصلين الدراسيين الأول والثاني، ولمدة شهرين خلال الفصل الدراسي الصيفي، وذلك تعزيزاً للمعارف العملية التي يتلقاها طلبة القسم في مجال الضيافة الفندقية وبحسب متطلبات سوق العمل.

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