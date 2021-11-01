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الإثنين، 01-11-2021 11:31 م

اتفاقية تعاون بين الأردنية ومركز التوثيق الملكي

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 الوكيل الاخباري - وقعت الجامعة الأردنية اليوم الاثنين، مع مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، اتفاقية تعاون لعقد البرنامج التدريبي "دبلوم هندسة المعرفة" في مركز الاستشارات والتدريب في الجامعة.

وقال المركز في بيان، إن الاتفاقية التي وقعها مديره مهند المبيضين، وعن الجامعة نائب رئيسها للشؤون الإدارية والمالية سلامة النعيمات، تهدف إلى تنفيذ البرنامج في مركز استشارات وتدريب الجامعة، بمدة تصل إلى 9 أشهر وبواقع 300 ساعة، وبرسوم تبلغ 2000 دينار للمتدرب الواحد. 

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