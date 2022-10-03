اتفاقية تعاون بين الائتمان العسكري وفندق القوات المسلحة

الوكيل الاخباري- وقع صندوق الائتمان العسكري وفندق القوات المسلحة، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون، ضمن برنامج العروض التجارية والخدمة تحت مظلة مبادرة رفاق السلاح، بحضور المساعد للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية العميد الركن الدكتور يوسف الخطيب.

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ووقع الاتفاقية مدير عام الصندوق مهند شحادة وعن الفندق مديره العام العقيد الركن مراد بني عامر.



وتتضمن الاتفاقية تقسيط المناسبات والحفلات بأنواعها لمنتسبي ومتقاعدي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، من خلال منتج التقسيط بالسعر النقدي بعائد مرابحة 0 بالمئة ولمدة 24 شهراً.



ويأتي توقيع الاتفاقية تقديراً لجهود رفاق السلاح العاملين والمتقاعدين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، وإيجاد أفضل السبل التي من شأنها توفير التسهيلات والخدمات المصرفية المختلفة لهم.