اتفاقية تعاون بين التدريب المهني ورعاية الطفل الخيرية

الوكيل الإخباري- وقعت مؤسسة التّدريب المهنيّ وجمعية رعاية الطفل الخيرية اليوم الأحد، اتفاقية تعاون لتقديم خدمات التدريب لأبناء المجتمع المحلي في البادية الشمالية.

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ووقع الاتفاقية مدير عام مؤسسة التدريب المهني بالوكالة عمر قطيشات، ورئيس جمعية رعاية الطفل الخيرية فارع المساعيد.



وقال قطيشات، إن المؤسسة تحرص على تعزيز الشراكة مع مؤسّسات المجتمع المدني، وتسهيل وصول خدمات التدريب النوعيّ للشباب والشابات في البادية الشمالية، وتوفير الفرص التدريبية النوعية.



وأكد أهمية تأهيل الشباب والشابات وتمكينهم ضمن معاهدها المنتشرة في جميع محافظات المملكة، وايصال خدمات التدريب لجميع الفئات المستهدفة بعدالة وبما يضمن دمجهم في سوق العمل.



من جانبه، أشاد المساعيد بهذه الشراكة التي ستسهل على أبناء البادية الشمالية الحصول على الفرص التدريبية اللائقة والمعتمدة من خلال مؤسسة التدريب المهني، والتي تعتبر حاضنة التدريب الأولى بالمملكة، مشيراً إلى أنّ الجمعية تستهدف في برامجها الأيتام وذوي الإعاقة والمجتمع المحلي.