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اتفاقية تعاون بين العقبة الخاصة وجمعية الغوص لحماية البيئة البحرية

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الإثنين، 26-09-2022 08:22 م

اتفاقية تعاون بين العقبة الخاصة وجمعية الغوص لحماية البيئة البحرية

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الوكيل الاخباري - وقعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وجمعية العقبة للغوص، اليوم الاثنين، إتفاقية تعاون لتعزيز حماية البيئة البحرية من خلال برنامج دوري يهدف الى تنظيف جوف البحر ومواقع الغوص الرئيسية من النفايات الضارة بالحياة البحرية والحيد المرجاني في خليج العقبة.

ووقع الاتفاقية عن السلطة رئيس مجلس مفوضيها المهندس نايف بخيت وعن الجمعية رئيسها خماش ياسين بحضور مفوض السياحة والبيئة الدكتور نضال المجالي . 

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