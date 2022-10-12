اتفاقية تعاون بين العقبة الخاصة ومشروع تعزيز الأنشطة الخضراء

الوكيل الاخباري - وقع رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف بخيت، ومديرة مشروع تعزيز الأنشطة الخضراء في المنشآت الصناعية اليزافيتا كوستوفا، اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون بين الجانبين.



وتهدف الاتفاقية إلى تقديم الدعم الفني ووضع خطة عمل للنمو الصناعي الأخضر في العقبة، بالتعاون مع شركة "الاستشارات الدولية" (DT Global)، وشركة "الاستشارات المحلية" (BDO Jordan)، وذلك ضمن مشروع "تعزيز الأنشطة الخضراء" الذي يأتي بتكليف من الوزارة الفيدرالية للتعاون الاقتصادي في ألمانيا، وتنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

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