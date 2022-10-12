الخميس 13-10-2022
الوكيل الاخباري

عبداللطيف رشيد رئيسا للجمهورية العراقية

الملك يزور مدرسة أيل الثانوية الشاملة للبنين

وفد من البلقاء التطبيقية يزور كوريا الجنوبية

وفد طلابي يطلع على منهجية عمل الوطني لحقوق الإنسان

عروض وتخفيضات بالاستهلاكية العسكرية

الارصاد : المملكة على موعد مع أمطار رعدية في هذا الموعد

فيديو طلاب مدرسة اردنية يلهب مواقع التواصل - شاهد

صفارات الإنذار تدوي في المناطق الأوكرانية

الملك يعلن عن مبادرة لتخصيص 9 آلاف دونم للأسر في البوادي لتنفيذ مشروعات زراعية

خلال4 ساعات.. انخفاض كبير على اسعار الذهب في الأردن

الأربعاء، 12-10-2022 07:34 م

اتفاقية تعاون بين العقبة الخاصة ومشروع تعزيز الأنشطة الخضراء

10202212153852302412258


الوكيل الاخباري - وقع رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف بخيت، ومديرة مشروع تعزيز الأنشطة الخضراء في المنشآت الصناعية اليزافيتا كوستوفا، اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون بين الجانبين.

وتهدف الاتفاقية إلى تقديم الدعم الفني ووضع خطة عمل للنمو الصناعي الأخضر في العقبة، بالتعاون مع شركة "الاستشارات الدولية" (DT Global)، وشركة "الاستشارات المحلية" (BDO Jordan)، وذلك ضمن مشروع "تعزيز الأنشطة الخضراء" الذي يأتي بتكليف من الوزارة الفيدرالية للتعاون الاقتصادي في ألمانيا، وتنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
sss

الملك يزور مدرسة أيل الثانوية الشاملة للبنين

1020221311136583774237

وفد من البلقاء التطبيقية يزور كوريا الجنوبية

222222

وفد طلابي يطلع على منهجية عمل الوطني لحقوق الإنسان

8202224164341939719394

عروض وتخفيضات بالاستهلاكية العسكرية

fffff

فيديو طلاب مدرسة اردنية يلهب مواقع التواصل - شاهد

1665669214437

انتهاء فترة تسديد رسوم العضوية لانتخابات غرف الصناعة

أخبار متعلقة
309369354_1168893123839179_1262364258192511084_n

ضبط قِربْ ضخمة تسحب المياه من خط رئيسي على الطريق الصحراوي - صور

1664445919365

وزير النقل يتفقد محطتي الركاب في العقبة ونويبع المصري

wwww

وزير التخطيط يحث المانحين على مواصلة دعم جهود المملكة لتنفيذ خطط التحديث

0cac7319-f811-46a4-84ea-e0461ccdb13e

القبض على تجار ومروجي مخدرات في العقبة والرمثا - صور

309001329_1168004480594710_236715839234383598_n

ضبط 35 اعتداء على خط مياه رئيسي في معان - صور

w

اتفاقية تعاون بين العقبة الخاصة وجمعية الغوص لحماية البيئة البحرية