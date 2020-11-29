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الأحد، 29-11-2020 03:11 م

اتفاقية تعاون بين الغذاء والدواء وجامعة مؤتة

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الوكيل الاخباري - وقعت المؤسسة العامة للغذاء والدواء وجامعة مؤتة اتفاقية تعاون مشتركة، تهدف الى ترسيخ وتعزيز التشاركية وتبادل الخبرات في المجالين الأكاديمي والفني.
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ووقع الاتفاقية عن المؤسسة مديرها العام الدكتور نزار مهيدات وعن الجامعة رئيسها الدكتور عرفات عوجان. وأكد الدكتور مهيدات في بيان صحفي اليوم الأحد، أن المؤسسة تكرس كافة امكانياتها لتعزيز النهج التشاركي مع الجامعات الأردنية باعتبارها حاضنة معرفية وعلمية داعمة لتوجهات المؤسسة نحو التطوير ورفع كفاءة كوادرها تحقيقا لرسالتها في ضمان جودة وفاعلية الدواء والغذاء وكافة المواد ذات العلاقة وفقا لأحدث المعايير والأسس العلمية والعالمية.

وبين أن الاتفاقية تجسد السعي المشترك لترسيخ مبدأ الشراكة وتعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي وتبادل المعلومات العلمية والفنية وبناء القدرات ضمن مجالات عمل المؤسسة، مؤكدا دعم كافة السبل الكفيلة بتحقيق بنود وأهداف الاتفاقية.

وثمن مهيدات جهود جامعة مؤتة لتوثيق الصلات مع المؤسسات الوطنية من خلال التدريب وإعداد الكفاءات المؤهلة في مختلف المجالات.

 




 

 


 

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