اتفاقية تعاون بين المجلس التمريضي والجمعية الملكية للتوعية الصحية

الوكيل الاخباري -

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وقع المجلس التمريضي الأردني والجمعية الملكية للتوعية الصحية، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون، تهدف إلى تعزيز قدرات الكادر التمريضي والقابلات في مجال نشر الوعي الصحي للمجتمع الأردني من خلال بناء قدرات وتطوير مهارات الممرضين والممرضات والقابلات وخاصة العاملين في الرعاية الصحية الأولية.ووقع الاتفاقية عن المجلس الأمين العام الدكتور هاني النوافلة وعن الجمعية المدير العام حنين عودة.وأكد الدكتور النوافلة، أهمية التشبيك وتكاثف الجهود بين مختلف القطاعات للوصول إلى خدمات شاملة وتكامل وشراكة حقيقية بين المؤسسات الوطنية لتقديم وتحسين نوعية الخدمات وجودتها وفي تعزيز صحة الفرد والمجتمع ككل. واشار في بيان صحفي، الى أن الاتفاقية تأتي لتعزيز أنشطة الجمعية مع القطاع التمريضي والذي يعتبر أساساً للنظام الصحي نظراً لدوره المحوري في تحسين وتعزيز المخرجات الصحية ورفع كفاءته وللقيام بدور أوسع في مجال الصحة الوقائية والتركيز على الأمراض غير السارية والصحة الانجابية والجنسية التي يعقدها المجلس مع الجمعية بدعم من صندوق الامم المتحدة للسكان، بالإضافة إلى المساهمة في تنظيم أنشطة بناء القدرات للكادر التمريضي من خلال عقد تدريبات متنوعة منها مهارات الفحص السريري ومهارات الاتصال الفعال وتغيير السلوك.من جهتها، عبرت المدير العام للجمعية عن امتنانها للمجلس التمريضي وتقديرها لهذه الاتفاقية المهمة.