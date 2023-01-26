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الخميس، 26-01-2023 05:35 م

اتفاقية تعاون بين "تطوير المشاريع" و"التجارة الفلسطيني"

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الوكيل الاخباري - وقعت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) ومركز التجارة الفلسطيني (بال تريد) اتفاقية تعاون مشترك؛ بهدف تحقيق أهداف مشتركة تعود بالمنفعة على المنشآت الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة والناشئة في كلا البلدين الشقيقين.

كما تضمنت الاتفاقية التي وقعها المدير التنفيذي للمؤسسة، عبدالفتاح الكايد، والرئيس التنفيذي لمركز التجارة الفلسطيني – (بال تريد)، رواء جبر، بنود تؤكد بذل جهود أكبر لتطوير التبادل التجاري والتعاون المشترك والاستفادة من الفرص الاستثمارية الممكنة بين البلدين للمشروعات الريادية والصغيرة والمتوسطة في القطاعات الصناعية والخدمية والحرفية والصناعات الزراعية، إضافة إلى تبادل زيارة الوفود التي تضم ممثلي مختلف القطاعات الاقتصادية بين البلدين.

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