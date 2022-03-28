اتفاقية تعاون بين جامعتي اليرموك وإيلمس كوليج الأميركية

الوكيل الإخباري - وقعت جامعة اليرموك، اليوم الاثنين، عبر الاتصال المرئي، اتفاقية للتعاون العلمي مع جامعة ايلمس كوليج (ELMS College) الأميركية.

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وتنص الاتفاقية التي وقعها مندوباً عن رئيس الجامعة، عميد كلية العلوم الدكتور خالد بطاينة، وعن جامعة ايلمس رئيسها الدكتور هاري دامي، على استضافة جامعة اليرموك لطلبة ماجستير "التقنيات الحيوية" المسجلين في جامعة ايلمس الأميركية لفصل دراسي واحد لدراسة مساقين بواقع 6 ساعات أكاديمية معتمدة.



وتوفر جامعة اليرموك بموجب الاتفاقية الفرص البحثية للطلبة، وأعضاء هيئة تدريس من قسم العلوم الحياتية للإشراف المشترك على هؤلاء الطلبة.



وأكد البطاينة، سعي كلية العلوم إلى مزيد من التعاون مع المؤسسات التعليمية الدولية لتنفيذ البرامج الأكاديمية في مختلف تخصصات العلوم ما ينعكس إيجاباً على تطوير العملية التعليمية في الكلية، وتطوير خبرات العاملين فيها.



وأشاد الدكتور دامي، من جهته، بالسمعة الأكاديمية المتميزة لجامعة اليرموك، ما جعل منها وجهة للتعاون العلمي والأكاديمي من مختلف المؤسسات التعليمية الدولية.