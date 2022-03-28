الثلاثاء 29-03-2022
الوكيل الاخباري

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

أوكرانيا.. انقطاع الاتصالات والإنترنت بسبب هجوم إلكتروني قوي

النفط ينخفض حوالي 7% عالميا

مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة مشروع قانون الانتخاب

أجواء ربيعية معتدلة الحرارة اليوم

أردني يترأس أعلى لجنة استشارية للاتحاد الاسيوي للرجبي

ورشة حول الشفافية بالإدارة المحلية بإربد

الأردن يفوز باستضافة الاجتماع المقبل للجنة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية

وفد من وكالات الأنباء العربية يزور مواقع سياحية بعجلون

مدير الأمن العام يلتقي عدداً من كبار مسؤولي الشرطة البريطانية

الإثنين، 28-03-2022 04:29 م

اتفاقية تعاون بين جامعتي اليرموك وإيلمس كوليج الأميركية

1648476697404


الوكيل الإخباري - وقعت جامعة اليرموك، اليوم الاثنين، عبر الاتصال المرئي، اتفاقية للتعاون العلمي مع جامعة ايلمس كوليج (ELMS College) الأميركية.

اضافة اعلان


وتنص الاتفاقية التي وقعها مندوباً عن رئيس الجامعة، عميد كلية العلوم الدكتور خالد بطاينة، وعن جامعة ايلمس رئيسها الدكتور هاري دامي، على استضافة جامعة اليرموك لطلبة ماجستير "التقنيات الحيوية" المسجلين في جامعة ايلمس الأميركية لفصل دراسي واحد لدراسة مساقين بواقع 6 ساعات أكاديمية معتمدة.


وتوفر جامعة اليرموك بموجب الاتفاقية الفرص البحثية للطلبة، وأعضاء هيئة تدريس من قسم العلوم الحياتية للإشراف المشترك على هؤلاء الطلبة.


وأكد البطاينة، سعي كلية العلوم إلى مزيد من التعاون مع المؤسسات التعليمية الدولية لتنفيذ البرامج الأكاديمية في مختلف تخصصات العلوم ما ينعكس إيجاباً على تطوير العملية التعليمية في الكلية، وتطوير خبرات العاملين فيها.


وأشاد الدكتور دامي، من جهته، بالسمعة الأكاديمية المتميزة لجامعة اليرموك، ما جعل منها وجهة للتعاون العلمي والأكاديمي من مختلف المؤسسات التعليمية الدولية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
e

أردني يترأس أعلى لجنة استشارية للاتحاد الاسيوي للرجبي

i

ورشة حول الشفافية بالإدارة المحلية بإربد

w

الأردن يفوز باستضافة الاجتماع المقبل للجنة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية

ffff

وفد من وكالات الأنباء العربية يزور مواقع سياحية بعجلون

a

مدير الأمن العام يلتقي عدداً من كبار مسؤولي الشرطة البريطانية

aaaaa

الجامعة الهاشمية تطلق حملة توعوية بعنوان الأردن ضد السرطان

أخبار متعلقة
bawabeh

اليرموك تحتفل بالعيد الستين لميلاد الملك وذكرى معركة الكرامة

Screenshot_19

جامعات تُقرر تأخير بدء دوام يومي الأربعاء والخميس - أسماء "تحديث مستمر"

bawabeh (1)

جامعة اليرموك تجري استطلاعا للرأي حول الانتخابات البلدية - رابط

M63A9728 - Copy

لقاءان حواريان في إربد للتشجيع على الانتخابات غدا الأحد

image (5)

نادي سنابل اليرموك يستضيف لقاءً حول فن الخطابة

bawabeh

اليرموك تبحث تعزيز التعاون مع الجامعات الإندونيسية