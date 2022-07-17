اتفاقية تعاون بين جامعتي اليرموك وشيناندواه الأميركية

الوكيل الاخباري - وقع رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد ونائب رئيس جامعة شيناندواه الأميركية للشؤون الأكاديمية الدكتورة آمي سيرك، مذكرة تفاهم لتبادل أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية بين الجامعتين، وتبادل الطلبة لمختلف المراحل الدراسية.



كما نصت المذكرة أيضا على إجراء مشاريع بحثية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وإنشاء برامج ماجستير ودكتوراه ودبلوم مشتركة، وعقد محاضرات وتنظيم الندوات العلمية المختلفة.

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