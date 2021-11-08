اتفاقية تعاون بين جمعيتي الحسين والأردنية للعلاج الوظيفي

الوكيل الإخباري- وقعت جمعية "الحسين" (مركز الأردن للتدريب والدمج الشامل)، بحضور سمو الأميرة ماجدة رعد بن زيد رئيسة الجمعية، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون مشترك، مع الجمعية "الأردنية" للعلاج الوظيفي بهدف تطوير مهنة العلاج الوظيفي والمسؤولية المجتمعية في المملكة.

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واعتبرت سمو الأميرة ماجدة أن توقيع الاتفاقية يعد استمرارا لتطوير مهنة العلاج الوظيفي بالأردن والنهج الذي تطبقه الدولة الأردنية في جميع المجالات.



وتنص الاتفاقية على أن تقدم جمعية "الحسين" مقرا للجمعية "الأردنية" للعلاج الوظيفي داخل مبناها، وأن توفر لها قاعات تدريبية مع تسهيلاتها لعقد دورات تدريبية ستنظمها "الأردنية للعلاج الوظيفي" وإشراك عدد من المعالجين الوظيفيين التابعين لجمعية "الحسين" بالدورات التدريبية مجانا، ووضع معايير للتدريب العملي الواجب اعتماده ضمن متطلبات قانون "مزاولة المهنة" للمعالجين الوظيفين حسب الجودة والتميز وأعلى المعايير العالمية المعتمدة.



ويعد العلاج الوظيفي مهنة صحية تعنى بتقييم ومعالجة من يعانون من مشاكل في أداء وظائفهم (أنشطتهم اليومية والهادفة) سواء أكانت ناتجة عن أمراض أو إصابات أو إعاقات جسدية أو نفسية أو تطورية أو اضطرابات سلوكية أو نفس اجتماعية.