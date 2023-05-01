اتفاقية تعاون بين مؤسسة التدريب المهني وصندوق المعونة

الوكيل الإخباري- وقعت مدير عام صندوق المعونة الوطنية ختام شنيكات، ومدير عام مؤسسة التدريب المهني أحمد الغرايبة، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون في مجال التأهيل والتدريب المهني.

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وتأتي الاتفاقية في إطار سياسة التمكين الاقتصادي لأبناء المنتفعين من صندوق المعونة، للأعمار من 16 إلى 48 عاما، وإخراجهم من دائرة الفقر إلى دائرة العمل والإنتاج.



وقالت الشنيكات إن من أهم الأهداف الاستراتيجية للصندوق تمكين الأسر الفقيرة اقتصادياً، والمشاركة في الإنتاج والتنمية من خلال توفير فرص تدريبية لهم منتهية بالتشغيل.



وبينت أن الصندوق سيدفع الرسوم والكلف المالية عن المتدربين الملتحقين بالبرامج التدريبية ممن تتقاضى أسرهم معونات نقدية متكررة شهرياً، والذين يطلب إشراكهم في الدورات التدريبية المختلفة، كما سيدفع رسوم تحديد المستوى المهني، وفقا لتعليمات تدريب وتأهيل وتشغيل أفراد الأسر المنتفعة للعام الحالي، وسيمنح المتدربين مبلغا مقطوعا أثناء فترة التدريب مقداره 50 دينارا شهريا ولكامل مدة البرنامج التدريبي.



من جهته، قال الغرايبة إن المؤسسة ذات خبرة واسعة ومتخصصة في مجال خدمات التدريب المهني المختلفة، وإعداد القوى العاملة المؤهلة والمدربة، وتقدم خدمات الإرشاد الحرفي والصناعي والمشورة الفنية والإدارية وزيادة كفاءتها وإنتاجيتها ضمن مستويات العمل الأساسية، من خلال تنظيم وعقد وتنفيذ اختبارات تحديد المستوى المهني وإصدار الشهادات ضمن مهامه في تنظيم سوق العمل.



وأضاف، أن المؤسسة ستصمم برامج تدريبية مختلفة يطلبها الصندوق في ضوء احتياجات الفئات المستهدفة والمستفيدة من خدماته في معاهد المؤسسة المنتشرة في جميع محافظات المملكة، كما سيجري شمول المتدربين المسجلين في اتفاقيات التدريب المنتهي بالتشغيل.



وأكد أنه سيجري تأمين الكادر التدريبي وتوفير المواد التعليمية والتدريبية اللازمة لتنفيذ البرامج التدريبية ومتابعة تنفيذ البرامج التدريبية وإجراء الامتحانات وإصدار الشهادات اللازمة حسب الأصول المتبعة