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الثلاثاء، 02-07-2024 08:22 ص

اتفاقية تعاون بين مركز زها الثقافي وبلدية إربد لإدارة وتشغيل فرع جديد في المحافظة

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الوكيل الإخباري- وقعت المدير التنفيذي لمركز زها الثقافي رانية صبيح ورئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي يوم أمس الاثنين اتفاقية تعاون بهدف إدارة وتشغيل فرع زها في محافظة إربد.

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ويأتي دعم وإنشاء المركز في المحافظة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي والتشغيل من خلال وزارة الإدارة المحلية.


وأكدت صبيح أن إنشاء المركز يهدف إلى نشر الوعي الثقافي بين أفراد المجتمع ورفع مستوى التنمية الثقافية والاجتماعية ودعم الإبداع بالتعاون مع الجهات المختصة من خلال تعزيز وتنمية الحس بالمسؤولية المجتمعية وتشجيع العمل التطوعي.


وأضافت أن المركز يسعى إلى تحفيز الطاقات وتمكينها، ودعم ريادة الأعمال والإبداع في مختلف المجالات ومنها التكنولوجي، الثقافي، الفني، والتربوي في المجتمع وتعزيز قيم التآخي والتعاون والتسامح بين أفراد المجتمع بما يخدم تكامل الثقافات وتنوعها.


ومن ناحيته، أشاد الكوفحي بدور مركز زها الثقافي في تقديم خدمات مميزة ترقى بنمو وإدراك الأطفال واليافعين بكافة الأساليب الترفيهية والتثقيفية والتعليمية وتنمية المواهب والإبداعات، بالإضافة إلى دوره في تمكين المرأة والشباب اقتصادياً ومعرفياً وتحسين أوضاعهم.


وسيتم بموجب الاتفاقية إدارة وتشغيل البرامج التدريبية والأنشطة والفعاليات المقدمة في فرع مركز زها الثقافي في إربد والموجهة للأطفال واليافعين من عمر (3) أعوام ولغاية (18) عاماً، إلى جانب سيدات المجتمع المحلي، وذلك بما يحقق تقديم الخدمة لكافة أبناء المجتمع.


وتأتي هذه الاتفاقية في إطار المبادرات الملكية السامية بإنشاء مراكز زها الثقافية في جميع محافظات المملكة.


ويسعى مركز زها إلى نشر الوعي الثقافي بين أفراد المجتمع ورفع مستوى التنمية الثقافية والاجتماعية ودعم الإبداع وتوفير فرص عمل للأردنيين من خلال فروع مركز زها في مختلف أنحاء المملكة.


 




 

 


 

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